< sekcia Regióny
Španielski vojaci v Kuchyni si precvičujú najmä schopnosť spolupráce
Vojakom sa prostredie na Slovensku páči, hovoria o prirodzenom procese adaptácie, najväčšie rozdiely vidia najmä v počasí - chýba im viac slnka.
Autor TASR
Kuchyňa 12. decembra (TASR) - Pre španielske vojenské jednotky, ktoré sú umiestnené na dopravnom krídle Leteckej základne Kuchyňa v okrese Malacky, je aktuálne z precvičovaných technických či taktických zručností prioritou najmä schopnosť vzájomnej spolupráce. Pre TASR to uviedol plukovník a veliteľ jednotiek Juan Antonio Puime Maroto. Doplnil, že suverenita všetkých krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) je pre nich prvoradá, čo označil aj za dôvod výcviku.
V máji pristála v Kuchyni španielska vrtuľníková jednotka. Aktuálne tam pôsobí 72 vojakov. Išlo o plánovaný postup nasadzovania predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté v rokoch 2022 a 2023. „NATO sa teraz sústreďuje na východné krídlo. Cvičíme a trénujeme s vašimi silami, aby sme dosiahli čo najlepšiu efektivitu spolupráce, aby sme zastavili akúkoľvek hrozbu pre krajinu,“ skonštatoval Puime Maroto.
Španielska vrtuľníková jednotka pôvodne pozostávala z piatich vrtuľníkov, z dvoch ťažkých dopravných vrtuľníkov, jedného multifunkčného vrtuľníka a dvoch bojových vrtuľníkov. Aktuálne sa v Kuchyni nachádzajú tri. Pri tejto príležitosti vybudovali tiež tri nové mobilné hangáre za približne tri milióny eur, ktoré financovala španielska vláda.
Vojakom sa prostredie na Slovensku páči, hovoria o prirodzenom procese adaptácie, najväčšie rozdiely vidia najmä v počasí - chýba im viac slnka. „Musíte si však uvedomovať aj kultúrne rozdiely. Napríklad, byť úctivejší pri rozhovoroch s nadriadenými alebo inými hodnosťami, aby ste mohli čo najlepšie prekonať túto bariéru,“ uviedol pre TASR poručík Javier Alarcon.
Poručík Antonio Torregrosa pre TASR uviedol, že Slováci sú k nim milí. „Všetko pre nás zariadili, veľmi nám to uľahčujú. Práca, ktorú tu máme, je rovnaká, na akú sme vyškolení. Takže to bolo jednoduché a kultúrne väzby medzi Španielskom a Slovenskom sú podľa mňa veľmi silné. Takže si myslím, že v mnohých otázkach sa zhodujeme, a to je skvelé,“ zhodnotil.
V súčasnosti sa v rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny Východného krídla NATO nachádza v Lešti na strednom Slovensku 800 španielskych vojakov. Na Slovensko prišli so svojou technikou a vybavením. Ide o najväčšiu španielsku vojenskú misiu v zahraničí. Východné krídlo NATO označuje krajiny na východnej hranici Aliancie, najmä tie, ktoré susedia s Ruskom, Pobaltské štáty, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Česko, kde sa posilňuje vojenská prítomnosť NATO pre kolektívnu obranu a odstrašovanie, čo sa zintenzívnilo po ruskej agresii na Ukrajine.
V máji pristála v Kuchyni španielska vrtuľníková jednotka. Aktuálne tam pôsobí 72 vojakov. Išlo o plánovaný postup nasadzovania predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté v rokoch 2022 a 2023. „NATO sa teraz sústreďuje na východné krídlo. Cvičíme a trénujeme s vašimi silami, aby sme dosiahli čo najlepšiu efektivitu spolupráce, aby sme zastavili akúkoľvek hrozbu pre krajinu,“ skonštatoval Puime Maroto.
Španielska vrtuľníková jednotka pôvodne pozostávala z piatich vrtuľníkov, z dvoch ťažkých dopravných vrtuľníkov, jedného multifunkčného vrtuľníka a dvoch bojových vrtuľníkov. Aktuálne sa v Kuchyni nachádzajú tri. Pri tejto príležitosti vybudovali tiež tri nové mobilné hangáre za približne tri milióny eur, ktoré financovala španielska vláda.
Vojakom sa prostredie na Slovensku páči, hovoria o prirodzenom procese adaptácie, najväčšie rozdiely vidia najmä v počasí - chýba im viac slnka. „Musíte si však uvedomovať aj kultúrne rozdiely. Napríklad, byť úctivejší pri rozhovoroch s nadriadenými alebo inými hodnosťami, aby ste mohli čo najlepšie prekonať túto bariéru,“ uviedol pre TASR poručík Javier Alarcon.
Poručík Antonio Torregrosa pre TASR uviedol, že Slováci sú k nim milí. „Všetko pre nás zariadili, veľmi nám to uľahčujú. Práca, ktorú tu máme, je rovnaká, na akú sme vyškolení. Takže to bolo jednoduché a kultúrne väzby medzi Španielskom a Slovenskom sú podľa mňa veľmi silné. Takže si myslím, že v mnohých otázkach sa zhodujeme, a to je skvelé,“ zhodnotil.
V súčasnosti sa v rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny Východného krídla NATO nachádza v Lešti na strednom Slovensku 800 španielskych vojakov. Na Slovensko prišli so svojou technikou a vybavením. Ide o najväčšiu španielsku vojenskú misiu v zahraničí. Východné krídlo NATO označuje krajiny na východnej hranici Aliancie, najmä tie, ktoré susedia s Ruskom, Pobaltské štáty, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Česko, kde sa posilňuje vojenská prítomnosť NATO pre kolektívnu obranu a odstrašovanie, čo sa zintenzívnilo po ruskej agresii na Ukrajine.