Špecialitou výstavy o M. Žbirkovi je spevákovo elektrické piano

Bratislava 15. apríla (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) zohľadňuje pri kreovaní výstav aj populárnosť a návštevnosť svojich múzeí. Obľúbenosť SNM – Historického múzea tiež rozhodla o tom, že Bratislavský hrad je od začiatku februára miestom výstavy Miro Žbirka: Roky a dni, ktorá približuje životnú dráhu legendárneho speváka a hudobníka. V Národnom múzeu v Prahe ju videli tisíce záujemcov. Na Slovensku organizátori odhadujú, že by ju do konca septembra mohlo navštíviť okolo 150.000 ľudí. Zahrať si môžu aj na Žbirkovom elektrickom piane, na ktorom komponoval piesne.



"Keď českí kolegovia začali tvoriť spomenutý projekt, oslovili nás, či by sme ho nechceli aj v Bratislave. Je pravda, že sme využili obľúbenosť Bratislavského hradu, pretože od jeho znovuotvorenia bol miestom viacerých zaujímavých výstav, ktoré priniesli vysokú návštevnosť," povedal pre TASR generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Potvrdil, že SNM – Historické múzeum bolo v minulom roku v rámci špecializovaných múzeí tretím najnavštevovanejším.



Aktuálne predstavuje aj viac ako 300 artefaktov mapujúcich Mekyho život od prvých dní, kedy na lavičke na Račianskom mýte začala jeho kariéra trvajúca viac ako 50 rokov. Návštevníci si môžu pozrieť predmety z jeho osobného aj profesijného života, sú medzi nimi gramofón a magnetofón z mladosti, oblečenie, kožená bunda, tenisky, ktoré nosil k obleku či typické okuliare.



Špecialitou je elektrické piano, na ktorom spevák skladal piesne a odohral aj poslednú koncertnú šnúru. "Výstava je prispôsobená tak, že návštevníci si na tomto klávesovom nástroji môžu aj zahrať, i ja som si na ňom zahral," priznáva Panis. K výstave dodáva, že je na nej všetko zo života Miroslava Žbirku. Medzi exponátmi nechýbajú najväčšie ocenenia - Zlatý slávik za rok 1982 či soška Anděla Českej akadémie populárnej hudby za Double Album. Súčasťou výstavy je bohatý obrazový materiál, dodnes nezverejnené fotografie, plagáty z koncertov, single, cédečka aj LP platne.



S prierezom Žbirkovej tvorby je možné zoznámiť sa formou videoklipov a dokumentov. "Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať aj kino, kde si človek sadne a môže pozerať dva filmy, ktoré sú tam, je to autentické," upozorňuje Panis na kino, ktoré premieta študentský film Fanstory (1987) od režiséra Filipa Renča a hudobný film Možno sa ti zdá (1988) Martina Valenta. Na výstave tak návštevník strávi aj dve hodiny. Obdivovať môže aj LP platňu Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band skupiny Beatles s venovaním od Paula McCartneyho, či záber Mekyho rozhovoru na stretnutí s britskou kráľovnou Alžbetou II. pri jej návšteve Bratislavy v roku 2008.