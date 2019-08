Špeciality, ukážky prác aj remesiel ponúknu Podsitnianske dni hojnosti

Budú sa konať v sobotu 10. augusta v Prenčove v okrese Banská Štiavnica.

Prenčov 5. augusta (TASR) - Domáce hontianske špeciality, ukážky tradičných dedinských prác, ktoré sa modernizáciou vytratili zo slovenských dedín, ale aj program zameraný na ľudové tradície a remeslá ponúknu Podsitnianske dni hojnosti, ktoré sa v sobotu 10. augusta budú konať v Prenčove v okrese Banská Štiavnica. Podujatie organizuje Mikroregión Južné Sitno, ktorý združuje šesť obcí Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Kráľovce-Krnišov a Žibritov.



Sobotné slávnosti ponúknu bohatý program od popoludnia až do druhého rána. „V Prenčove na rínku sa bude hrať spievať, jesť a zabávať. V programe na hlavnom javisku vystúpia známe súbory a sólisti. Program o tretej hodiny popoludní otvorí svojou majstrovskou hudbou Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu aj so sólistami," informovala Drahomíra Prieberová z občianskeho združenia Zlatá cesta.



Vystúpia aj seniori z folklórneho súboru (FS) Nafurt z Bratislavy, ktorí sa stretli po dvadsiatich rokoch opäť na javisku. Do Prenčova príde súbor FS Hont z neďalekej Krupiny a prvýkrát sa na podujatí predstaví folklórna skupina Hrabina z Veľkej lúky.



Obce mikroregiónu sa predstavia v spoločnom programe Poklady Podsitnianskych truhlíc, ktorý je určený pre laickú i odbornú verejnosť. Podľa Prieberovej ide o živú prezentáciu krojov, ktorých pôvodné súčiastky sa v obciach zachovali. Program predstaví 110 rokov ich histórie. Program na javisku ukončí FS Ekonóm z Bratislavy so svojím pestrým hodinovým predstavením.



"Podujatie je sprevádzané remeselníckym trhom, ochutnávkou domácich hontianskych špecialít a detským kútikom s rôznymi hrami, maľovaním a zábavou. Dobrá nálada a zábava bude pokračovať až do druhého dňa s hudobno-speváckou skupinou Jewel," dodala Prieberová.