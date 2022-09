Špecializovaná nemocnica FBLR v Číži nemá ani po roku zmluvu so VšZP

Číž 26. septembra (TASR) - Ani po roku fungovania nemá Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) sv. Michala v obci Číž v okrese Rimavská Sobota uzavretú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Poistenci štátnej poisťovne si tak liečbu po cievnej mozgovej príhode v zariadení musia hradiť samostatne. V pondelok na to na tlačovej konferencii upozornil riaditeľ nemocnice Michal Fajin. Podľa VšZP však nemocnica nespĺňa požiadavky na materiálne a personálne vybavenie.



Špecializovaná nemocnica v Číži má podľa slov jej riaditeľa uzavreté platné zmluvy s oboma súkromnými poisťovňami. VšZP požiadali o zazmluvnenie v októbri 2021. Za rok fungovania bolo v nemocnici hospitalizovaných 110 pacientov, z toho 80 po cievnych mozgových príhodách. Liečbu v zariadení využilo aj 17 poistencov štátnej poisťovne, ktorí si však rehabilitáciu hradili ako samoplatcovia.



Ako pre TASR v stanovisku uviedla VšZP, s nemocnicou v Číži nemá uzavretú zmluvu, keďže podľa vykonanej kontroly nespĺňa požiadavky v oblasti materiálneho a personálneho vybavenia. Nemocnica podľa štátnej poisťovne navyše nepredložila rehabilitačné plány v požadovanom rozsahu a detaile. "Z podkladov, ktoré nám zariadenie poslalo, vyplýva, že dokáže zabezpečiť starostlivosť o pacientov, ktorí spĺňajú indikáciu na kúpeľnú liečbu, nie na intenzívnu rehabilitáciu v špecializovanom zariadení," uviedla VšZP.



Vedenie nemocnice považuje argumenty o nedostatočnom materiálnom a personálnom vybavení za neopodstatnené a tvrdí, že disponuje dostatočným počtom pracovníkov. "Dodali sme aj rozpis personálneho obsadenia, čo bolo nad rámec platnej legislatívy, kde máme mať jedného lekára FBLR na 17 pacientov. My sme dodali viac úväzkov, aj tak sme nesplnili veci k zazmluvneniu," dodal Fajin.



Nemocnica v Číži štátnu poisťovňu vyzvala, aby svoje rozhodnutie o neuzatvorení zmluvy prehodnotila. VšZP v stanovisku uviedla, že je jej cieľom poskytovať pacientom komplexnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť a počet zazmluvnených rehabilitačných lôžok pre poistencov po cievnej mozgovej príhode plánuje ďalej rozširovať.



"V súčasnosti VšZP na východnom Slovensku komunikuje so zariadeniami, ktoré spĺňajú materiálne a personálne vybavenie a poskytujú aj ďalšiu komplexnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je potrebná najmä pri zhoršení zdravotného stavu týchto pacientov," poznamenala poisťovňa.



Špecializovanú nemocnicu FBLR v Číži otvorili vlani koncom septembra. Zariadenie má kapacitu 100 lôžok, personál nemocnice tvorí vyše 70 zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov. Podľa primárky nemocnice Evy Hazuchovej včasná rehabilitácia pacientov po cievnej mozgovej príhode skracuje čas zotavenia a umožňuje ich skorší návrat do aktívneho života.