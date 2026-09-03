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Špeciálna základná škola na Košickej ulici v Komárne prešla obnovou
Modernizácia sa dotkla aj vnútorných priestorov. Na chodbách boli namontované nové úsporné LED svietidlá s pohybovými senzormi.
Autor TASR
Komárno 3. septembra (TASR) - Mesto Komárno zrekonštruovalo objekt Špeciálnej základnej školy na Košickej ulici. Ako informovalo, stavebné práce sa týkali exteriéru i vnútorných priestorov budovy.
Rekonštrukciou prešla fasáda školy, na ktorej sa opravili viaceré nedostatky a následne boli na múry nanesené nové nátery. „Opravy sa týkali aj strechy. Na miestach, kde hrozilo zatekanie, bola obnovená hydroizolácia a zároveň sa vymenili poškodené odkvapy na budove,“ uviedla radnica.
Modernizácia sa dotkla aj vnútorných priestorov. Na chodbách boli namontované nové úsporné LED svietidlá s pohybovými senzormi. „Súčasťou investície bola aj výmena viacerých starých okien za nové plastové, s izolačným dvojsklom, novými vonkajšími a vnútornými parapetmi a možnosťou mikroventilácie,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, Špeciálnu základnú školu na Košickej ulici navštevujú deti s tromi rôznymi druhmi podporných opatrení, deti s mentálnym postihnutím i deti s autizmom. „V škole prebieha vzdelávanie v maďarskom jazyku, počet žiakov sa v súčasnosti pohybuje medzi 80 a 90. Mesto Komárno nie je zriaďovateľom tejto špeciálnej školy, ale budova je v jeho vlastníctve a považujeme za dôležité, aby bola v dobrom stave,“ doplnila radnica.
Rekonštrukciou prešla fasáda školy, na ktorej sa opravili viaceré nedostatky a následne boli na múry nanesené nové nátery. „Opravy sa týkali aj strechy. Na miestach, kde hrozilo zatekanie, bola obnovená hydroizolácia a zároveň sa vymenili poškodené odkvapy na budove,“ uviedla radnica.
Modernizácia sa dotkla aj vnútorných priestorov. Na chodbách boli namontované nové úsporné LED svietidlá s pohybovými senzormi. „Súčasťou investície bola aj výmena viacerých starých okien za nové plastové, s izolačným dvojsklom, novými vonkajšími a vnútornými parapetmi a možnosťou mikroventilácie,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, Špeciálnu základnú školu na Košickej ulici navštevujú deti s tromi rôznymi druhmi podporných opatrení, deti s mentálnym postihnutím i deti s autizmom. „V škole prebieha vzdelávanie v maďarskom jazyku, počet žiakov sa v súčasnosti pohybuje medzi 80 a 90. Mesto Komárno nie je zriaďovateľom tejto špeciálnej školy, ale budova je v jeho vlastníctve a považujeme za dôležité, aby bola v dobrom stave,“ doplnila radnica.