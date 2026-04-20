< sekcia Regióny
Špeciálne cyklubusy umožnia turistom v Nitre spoznať región
Špeciálne cyklobusy budú vyrážať od mája do septembra z Nitry, informovala Lenka Schreiner Maťašovská z NOCR.
Autor TASR
Nitra 20. apríla (TASR) - Milovníci aktívneho pohybu budú môcť počas letnej turistickej sezóny spoznávať atraktívne lokality Nitrianskeho kraja prostredníctvom cyklobusov. Nielen pre cyklistov, ale aj peších turistov, ich zabezpečí Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR).
Špeciálne cyklobusy budú vyrážať od mája do septembra z Nitry, informovala Lenka Schreiner Maťašovská z NOCR. Hlavnými destináciami, do ktorých budú cyklobusy smerovať, sú Bojná a Prašice (Duchonka), Zlatno a Jelenec (Remitáž) a Topoľčianky.
Do Bojnej a Prašíc vyrazí cyklobus 2. mája. Táto lokalita ponúka mimoriadne bohatú sieť cyklotrás pre milovníkov histórie aj prírody, skonštatovala Schreiner Maťašovská. Z Bojnej sa môžu cyklisti i turisti vydať k jednej z najvzácnejších archeolokalít na Slovensku, k hradisku Valy.
Pre fanúšikov architektúry je lákadlom Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici alebo Topoľčiansky hrad. Pre milovníkov dlhších jázd je určené prepojenie obcí Bojná a Prašice po lokálnych cyklotrasách.
Trasa cyklobusu na Zlatno a Jelenec je tohtoročnou novinkou. Záujemcovia ju môžu absolvovať 30. mája a 5. septembra. Výlet sa začína v obci Zlatno, kde môžu turisti absolvovať aj Tajomný chodník Tribečom. Po stúpaní k Červenému krížu čaká cyklistov zjazd k vodnej nádrži Jelenec - Remitáž, kde výlet končí.
Do Topoľčianok vyrazí cyklobus 20. júna. Menej nároční cyklisti si môžu zvoliť trasu k Pstruhovému raju alebo k zubrej zvernici. Pre milovníkov histórie je zaujímavá trasa na hrad Hrušov. Pre skúsených a náročnejších jazdcov sú k dispozícii dlhšie trasy v okolí Veľkého Inovca.
Bližšie informácie, mapy cyklotrás a rezervácie lístkov sú dostupné na webovej stránke visitnitra.eu alebo na sociálnej sieti Visit Nitra. Aktivita je realizovaná s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
