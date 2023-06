Špeciálne školy v Kremnici sa majú spájať, spísali petíciu

Kremnica 2. júna (TASR) - V meste Kremnica má dôjsť k spojeniu troch špeciálnych škôl, ktorých zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici. Súčasťou zlúčenia do jednej spojenej školy so spoločným riaditeľstvom má byť aj presun jednej zo škôl do nových priestorov. Vedenie školy, rodičia a časť verejnosti však s presunom žiakov nesúhlasia a proti zámeru spísali petíciu.



RÚŠS v Banskej Bystrici chce do jednej spojenej školy administratívne zlúčiť Spojenú školu internátnu na Ulici Sama Chalupku, Spojenú školu internátnu na Ulici Československej armády a Strednú odbornú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu na Kutnohorskej ulici. Úrad ubezpečuje, že ide o formálny krok so zachovaním všetkých druhov škôl a školských zariadení. Ako jeden z dôvodov zriaďovateľ uviedol dlhodobý postupný pokles žiakov.



"Počty žiakov v triedach, počty ubytovaných v internáte a celkové využívanie priestorov budov nie sú optimálne a efektívne. Taktiež považujeme za nelogické, neekonomické a neracionálne byť v jednom meste zriaďovateľom troch obdobných škôl a školských zariadení pod tromi rôznymi právnymi subjektmi," vysvetlil pre TASR riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici Marek Brezničan.



Súčasťou zlúčenia trojice špeciálnych škôl má byť aj presun Spojenej školy internátnej na Ulici Sama Chalupku do nových priestorov. Zámer presťahovať školu, ktorá vzdeláva deti s mentálnym, zrakovým, telesným postihnutím a žiakov s autizmom, sa však nepozdáva zamestnancom školy, rodičom a časti verejnosti. Za zachovanie súčasnej budovy školy spísali i petíciu, podpísalo ju už niekoľko stoviek ľudí.



"Naša škola venovala nemalé finančné prostriedky a úsilie na vytvorenie adekvátneho prostredia na výchovu a vzdelávanie našich žiakov. Nepremysleným spájaním jednotlivých organizačných zložiek škôl sa zníži kvalita vzdelávania, čo považujeme za potláčanie práv dieťaťa na vzdelanie," uvádza sa v petícii.



Ako pre TASR doplnila riaditeľka školy Jana Hricová, škola sa snaží dlhodobo budovať ideálne podmienky na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasťou školy sú aj triedy so žiakmi s autizmom či škôlka pre deti s autizmom, ktorým vyhovujú malé triedy a priestor poskytujúci bezpečie a istotu.



"Škola, do ktorej sa máme presunúť, má v správe veľký internát, ktorý je dosť finančne náročný. Navrhovali sme, aby sa internát presunul do iných priestorov, čím by sa efektívnejšie ušetrili finančné prostriedky, a teda by sa mohla zachovať naša škola," priblížila Hricová. Ako dodala, k sťahovaniu školy do nových priestorov by malo dôjsť od septembra 2024, žiadosť zriaďovateľa musí ešte schváliť rezort školstva. Zozbierané podpisy chcú preto po ukončení petície doručiť priamo ministerstvu.



RÚŠS v Banskej Bystrici zámer presunúť Spojenú školu internátnu z budovy na Ulici Sama Chalupku do nových priestorov meniť neplánuje. Rozhodnutie považuje za racionálne a udržateľné a zmeny podľa zriaďovateľa neznížia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.



"Školu mienime presunúť ako celok vrátane jej zamestnancov. Podobne mobiliár, učebné a kompenzačné pomôcky a iné vybavenie je možné presunúť do nových priestorov. Dôvodom pre alternatívu s uvoľnením budovy na Ulici Sama Chalupku sú aj jej priestorové obmedzenia, ako aj skutočnosť, že budova nedisponuje telocvičňou," skonštatoval Brezničan. Ako dodal, priestory na Ulici Československej armády, do ktorej sa má škola presunúť, sú bezbariérové a priestorovo i kapacitne vyhovujú potrebám vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.