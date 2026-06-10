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Špeciálni kuriéri v Bratislave pomôžu zdravotne znevýhodneným deťom
Pomôcť deťom so špeciálnymi potrebami môže každý v rámci Bratislavy tak, že si objedná certifikát - či už telefonicky prostredníctvom dispečingu alebo e-mailom.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Známe tváre a osobnosti budú v stredu opäť brázdiť Bratislavu na bicykloch či kolobežkách v rámci charitatívneho projektu. V súvislosti s akciou Misia 14 vyrazia do ulíc desiatky „špeciálnych kuriérov“ z oblasti kultúry, športu a verejného života, aby pomohli deťom so špeciálnymi potrebami. Odštartujú o 9.30 h z trhoviska na Miletičovej ulici v Ružinove.
„V tomto roku máme žiadostí viac, ako sme čakali. Nebude jednoduché pomôcť všetkým deťom, ale ak nám ľudia pomôžu, ak si objednajú svojich kuriérov do práce, domov či hoc aj do kaviarne a zaplatia kuriérom za certifikát, som presvedčená, že sa nám to podarí. Ešte stále verím, že veľa ľudí má srdce na správnom mieste,“ skonštatovala Monika Kozelová z organizačného štábu projektu.
Pomôcť deťom so špeciálnymi potrebami môže každý v rámci Bratislavy tak, že si objedná certifikát - či už telefonicky prostredníctvom dispečingu alebo e-mailom. Pre tých, ktorí by chceli pomôcť, no nie sú z Bratislavy, je možnosť zaslania certifikátu poštou. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke www.misiapredeti.sk.
Počas uplynulých ročníkov sa projektu podarilo vyzbierať tisíce eur, pomôcť desiatkam detí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami a zakúpiť im rôzne finančne náročné kompenzačné pomôcky. „Minulý rok sme vďaka štedrosti ľudí mohli zakúpiť 11 špeciálnych zdravotných pomôcok,“ prezradil ambasádor projektu Misia Nikita Slovák.
„V tomto roku máme žiadostí viac, ako sme čakali. Nebude jednoduché pomôcť všetkým deťom, ale ak nám ľudia pomôžu, ak si objednajú svojich kuriérov do práce, domov či hoc aj do kaviarne a zaplatia kuriérom za certifikát, som presvedčená, že sa nám to podarí. Ešte stále verím, že veľa ľudí má srdce na správnom mieste,“ skonštatovala Monika Kozelová z organizačného štábu projektu.
Pomôcť deťom so špeciálnymi potrebami môže každý v rámci Bratislavy tak, že si objedná certifikát - či už telefonicky prostredníctvom dispečingu alebo e-mailom. Pre tých, ktorí by chceli pomôcť, no nie sú z Bratislavy, je možnosť zaslania certifikátu poštou. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke www.misiapredeti.sk.
Počas uplynulých ročníkov sa projektu podarilo vyzbierať tisíce eur, pomôcť desiatkam detí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami a zakúpiť im rôzne finančne náročné kompenzačné pomôcky. „Minulý rok sme vďaka štedrosti ľudí mohli zakúpiť 11 špeciálnych zdravotných pomôcok,“ prezradil ambasádor projektu Misia Nikita Slovák.