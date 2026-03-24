Špeciálny grantový program na Liptove podporí sedem projektov
Klub modernej gymnastiky Liptov využije financie na doplnenie tréningového vybavenia, čo pomôže mladým športovkyniam napredovať aj napriek finančným obmedzeniam rodín.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. marca (TASR) - Špeciálny grantový program Komunitnej nadácie Liptov a mesta Liptovský Mikuláš podporí projekt pre nové vybavenie pre športovcov, arteterapie i hudobnej šou. Ako TASR informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová, na ich realizáciu poputuje spolu 5000 eur.
„Dobrý projekt spoznáte podľa toho, že majú z neho obyvatelia úžitok ešte dlho po realizácii. A na to netreba veľký rozpočet, ale dobrú myšlienku a chuť ju zrealizovať. Často práve menšie projekty prinášajú najväčší efekt, pretože vznikajú z reálnych potrieb ľudí. Chceli sme ich takto povzbudiť, aby sa nebáli prísť s nápadom,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Celkovo sa do výzvy zapojilo deväť žiadateľov, pričom siedmi z nich získajú podporu. Klub modernej gymnastiky Liptov využije financie na doplnenie tréningového vybavenia, čo pomôže mladým športovkyniam napredovať aj napriek finančným obmedzeniam rodín. Škola keramiky pripraví pravidelné arteterapeutické stretnutia pre dospelých vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením, čím prispeje k duševnej pohode aj budovaniu komunity.
„Priatelia komunitného centra sa zamerajú na deti a ženy z marginalizovanej rómskej komunity v lokalite Hlboké, pre ktoré vytvoria program komunitnej cukrárničky. Ten podporí praktické zručnosti, zmysluplné trávenie voľného času aj prevenciu sociálno-patologických javov. Umelecké združenie Euforia-art prinesie hudobnú šou Neberte nám princeznú, ktorá predstaví slovenskú muzikálovú tvorbu domácemu publiku aj návštevníkom mesta,“ spresnila hovorkyňa.
Centrum sociálnych služieb Anima zrealizuje arteterapeutické aktivity pre svojich klientov, zatiaľ čo projekt Deti deťom od združenia Jing Jang podporí finančnú gramotnosť a environmentálne myslenie prostredníctvom detského blšieho trhu. Liptovské labky zas nadviažu na tradíciu podujatia Orieškiáda - benefičnej výstavy krížencov, ktorá spája milovníkov zvierat a pomáha útulkom v regióne.
Špeciálny grantový program bol zameraný na podporu lokálnych projektov, komunitných iniciatív a športových talentov v Liptovskom Mikuláši. Celkovú sumu určenú na rozdelenie tvoril výťažok z jubilejného 30. Mikulášskeho benefičného plesu vo výške 2350 eur, zvyšok zo svojich zdrojov doplnila Komunitná nadácia Liptov.
„Dobrý projekt spoznáte podľa toho, že majú z neho obyvatelia úžitok ešte dlho po realizácii. A na to netreba veľký rozpočet, ale dobrú myšlienku a chuť ju zrealizovať. Často práve menšie projekty prinášajú najväčší efekt, pretože vznikajú z reálnych potrieb ľudí. Chceli sme ich takto povzbudiť, aby sa nebáli prísť s nápadom,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Celkovo sa do výzvy zapojilo deväť žiadateľov, pričom siedmi z nich získajú podporu. Klub modernej gymnastiky Liptov využije financie na doplnenie tréningového vybavenia, čo pomôže mladým športovkyniam napredovať aj napriek finančným obmedzeniam rodín. Škola keramiky pripraví pravidelné arteterapeutické stretnutia pre dospelých vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením, čím prispeje k duševnej pohode aj budovaniu komunity.
„Priatelia komunitného centra sa zamerajú na deti a ženy z marginalizovanej rómskej komunity v lokalite Hlboké, pre ktoré vytvoria program komunitnej cukrárničky. Ten podporí praktické zručnosti, zmysluplné trávenie voľného času aj prevenciu sociálno-patologických javov. Umelecké združenie Euforia-art prinesie hudobnú šou Neberte nám princeznú, ktorá predstaví slovenskú muzikálovú tvorbu domácemu publiku aj návštevníkom mesta,“ spresnila hovorkyňa.
Centrum sociálnych služieb Anima zrealizuje arteterapeutické aktivity pre svojich klientov, zatiaľ čo projekt Deti deťom od združenia Jing Jang podporí finančnú gramotnosť a environmentálne myslenie prostredníctvom detského blšieho trhu. Liptovské labky zas nadviažu na tradíciu podujatia Orieškiáda - benefičnej výstavy krížencov, ktorá spája milovníkov zvierat a pomáha útulkom v regióne.
Špeciálny grantový program bol zameraný na podporu lokálnych projektov, komunitných iniciatív a športových talentov v Liptovskom Mikuláši. Celkovú sumu určenú na rozdelenie tvoril výťažok z jubilejného 30. Mikulášskeho benefičného plesu vo výške 2350 eur, zvyšok zo svojich zdrojov doplnila Komunitná nadácia Liptov.