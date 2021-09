Špeciálny vlak putujúci po Európe sa zastavil aj v Košiciach

Košice 19. septembra (TASR) – Špeciálny vlak Connecting Europe Express (CEE), ktorý od 2. septembra putuje po Európe, sa v nedeľu podvečer zastavil v Košiciach. Vlak vypravený z portugalského Lisabonu za päť týždňov navštívi celkovo 26 krajín a zastaví sa vo viac ako 100 mestách. Ide o súčasť aktivít v rámci Európskeho roka železníc 2021.



Cieľom je nielen propagácia vzájomnej európskej súdržnosti a spolupráce, ale aj podpora ekologickej udržateľnosti medzinárodnej prepravy, ktorú najviac reprezentuje práve železničná doprava. Ako informovala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), v nedeľu popoludní vlak na slovensko-maďarských hraniciach prevzal špeciálne upravený rušeň 363095-1. Do Košíc dorazil krátko pred 19.00 h a na železničnej stanici ho privítali predseda KSK Rastislav Trnka a zástupcovia troch železničných spoločností.



„Z pohľadu železničnej nákladnej dopravy má košický región veľký význam pre našu spoločnosť. Nachádza sa tu komplex prekladísk zabezpečujúcich prekládku tovarov z vozňov širokého rozchodu na normálny, terminál kombinovanej dopravy či veľká opravárenská základňa pre rušne. Navyše záujem o prácu na železnici je v tejto časti Slovenska stále vysoký,“ uviedol predseda predstavenstva ZSSK Cargo Roman Gono.



Podľa generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miloslava Havrilu pozitívnym prezentovaním železničnej dopravy, a to nákladnej i osobnej, sa môže zásadne zmeniť postoj podnikateľskej obce a verejnosti k železničnej doprave. „Verím, že aj prezentácia európskeho roka železníc povzbudí aj mladých ľudí, aby pracovali pre železnice ako pokračovatelia takzvanej modrej armády,“ konštatoval.



Predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Roman Koreň pripomenul, že bez Európskej únie by modernizácia vlakov stála. „Počet vyradených a morálne úplne prekonaných vlakov na koľajach by rázne prevyšoval počet modernizácií a nákupov. Tlak európskych inštitúcií na ekologickú dopravu, alokovanie reálne dosiahnuteľných zdrojov na jej zatraktívnenie a osvetové aktivity, ako je táto, sú neoceniteľným a nenahraditeľným príspevkom k našej práci,“ povedal.



Príchod vlaku do metropoly východu ocenil aj predseda KSK. „Tento expres má v rámci svojej 37-dňovej cesty spojiť Európu a motivovať členské štáty Európskej únie, aby zvyšovali udržateľné spôsoby dopravy, medzi ktoré patrí aj tá železničná. Je pre nás cťou, že jednou z jeho zastávok je aj náš kraj,“ uviedol Trnka.



Po zhruba 1,5-hodinovej košickej zastávke so sprievodnými aktivitami čakala vlak cesta v smere na Poľsko. S CEE sa mohla slovenská verejnosť zoznámiť už 10. septembra v Bratislave. Vlak zavŕši svoju cestu 7. októbra v Paríži.











hol mac