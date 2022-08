Zážitkový vlak prejde za tri dni cez 600 km, vyrazí z Banskej Bystrice

Banská Bystrica 9. augusta (TASR) – Tri dni a dve noci bude trvať jazda historickým zážitkovým vlakom, ktorý začiatkom septembra vyrazí z Banskej Bystrice naprieč stredným Slovenskom. Špeciálny vlak s názvom Expres Za horami, za dolami ponúkne cestujúcim i viaceré sprievodné aktivity. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



Zážitkový vlak vyrazí z Banskej Bystrice 1. septembra cez Slovenskú Ľupču a Červenú Skalu až do Turne nad Bodvou. Cestujúcich ďalej odvezie cez Číž, Fiľakovo a Kremnicu späť do Banskej Bystrice. "Počas troch dní ponúkne nielen zážitok z cesty historickým vlakom, spanie a stravovanie vo vlaku, ale na jednotlivých zastávkach čaká pasažierov i bohatý program," uviedla koordinátorka zážitkových vlakov v kraji Eva Macuľová.



Cestujúci budú mať počas cesty možnosť nazrieť do priestorov Františkánskeho kláštora v Kremnici, navštíviť kúpele Číž, hrad v Slovenskej Ľupči i Zádielsku tiesňavu na Gemeri. Súčasťou programu bude i zážitková večera v kremnickej štôlni Andrej či ochutnávka regionálnych vín vo Fiľakove.



"Expres Za horami, za dolami sme vytvorili s cieľom ponúknuť naozaj originálny a jedinečný zážitok. Tento vlak je určený tak trochu pre dobrodruhov, ktorí sa neboja výzvy, ktorých baví cestovanie, ale najmä spoznávanie nových miest a nových ľudí," skonštatoval Jiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.



Pasažieri zážitkového vlaku budú ubytovaní v 18 dvojlôžkových a štvorlôžkových kupé na spanie, súčasťou súpravy bude i jedálenský vozeň. Celá trasa je dlhá 608 kilometrov, prechádza piatimi regiónmi a vyše 40 tunelmi vrátane Telgártskej slučky či Čremošianskeho tunelu, ktorý je najdlhším železničným tunelom na Slovensku.