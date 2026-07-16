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Šperkárske sympózium spojilo v Kremnici desiatku umelcov
Sympózium zastáva podľa jeho organizátorov v stredoeurópskom kontexte významné miesto vzájomných kreatívnych stretnutí.
Autor TASR
Kremnica 16. júla (TASR) - Desiati autori strednej a mladšej generácie z piatich krajín sa tento rok stretli v Kremnici v rámci šperkárskeho sympózia, ktoré tu pravidelne organizuje Združenie šperkárov Aura. Výsledky 32. Medzinárodného sympózia umeleckého šperku a iných médií Kremnica´26 predstaví verejnosti výstava v NBS - Múzeu mincí a medailí. V expozícii Líce a rub peňazí ju otvoria vo štvrtok o 16.00 h. Informovala o tom Miriam Kostrianová z múzea.
Sympózium zastáva podľa jeho organizátorov v stredoeurópskom kontexte významné miesto vzájomných kreatívnych stretnutí. V snahe posilniť medziodborové prieniky a podporiť vzájomnú výmenu sa v ostatných rokoch postupne transformovalo a otvorilo i pre výtvarníkov z iných umeleckých disciplín.
Kurátorka výstavy Mária Hriešik Nepšinská uviedla, že tieto každoročné stretnutia umeleckých šperkárov v sebe nesú jedinečnú dynamiku a predstavujú živé laboratóriom nápadov, v ktorom sa stretáva ľudské s tvorivým a individuálne s kolektívnym.
„Pre komunitu šperkárov je toto podujatie rituálom návratov, no zároveň platformou pre nové začiatky. Aktuálny ročník sympózia a následná výstava s podtitulom Remix reflektujú tento cyklický pohyb a posúvajú ho do roviny vedomého miešania autorských rukopisov, remeselných prístupov a materiálových filozofií,“ poznamenala.
Výstava je podľa jej slov oslavou komunity, ktorá sa nebojí neustále pretavovať svoju vlastnú identitu, a dôkazom, že tie najzaujímavejšie prúdy vznikajú práve tam, kde sa brehy rôznych umeleckých svetov začínajú prelievať jeden do druhého.
Sympózium zastáva podľa jeho organizátorov v stredoeurópskom kontexte významné miesto vzájomných kreatívnych stretnutí. V snahe posilniť medziodborové prieniky a podporiť vzájomnú výmenu sa v ostatných rokoch postupne transformovalo a otvorilo i pre výtvarníkov z iných umeleckých disciplín.
Kurátorka výstavy Mária Hriešik Nepšinská uviedla, že tieto každoročné stretnutia umeleckých šperkárov v sebe nesú jedinečnú dynamiku a predstavujú živé laboratóriom nápadov, v ktorom sa stretáva ľudské s tvorivým a individuálne s kolektívnym.
„Pre komunitu šperkárov je toto podujatie rituálom návratov, no zároveň platformou pre nové začiatky. Aktuálny ročník sympózia a následná výstava s podtitulom Remix reflektujú tento cyklický pohyb a posúvajú ho do roviny vedomého miešania autorských rukopisov, remeselných prístupov a materiálových filozofií,“ poznamenala.
Výstava je podľa jej slov oslavou komunity, ktorá sa nebojí neustále pretavovať svoju vlastnú identitu, a dôkazom, že tie najzaujímavejšie prúdy vznikajú práve tam, kde sa brehy rôznych umeleckých svetov začínajú prelievať jeden do druhého.