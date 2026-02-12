Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spevácky zbor Cantica Nova bude reprezentovať Trnavu v Ríme

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Mládežnícky spevácky zbor Cantica Nova sa v dňoch 4. až 8. marca predstaví na medzinárodnom festivale v Ríme.

Autor TASR
Trnava 12. februára (TASR) - Mládežnícky spevácky zbor Cantica Nova sa v dňoch 4. až 8. marca predstaví na medzinárodnom festivale v Ríme. Speváci budú reprezentovať mesto Trnava i Slovenskú republiku. Repertoár zahŕňa sakrálnu aj svetskú zborovú tvorbu, ako aj skladby reprezentujúce slovenskú hudobnú tvorbu. TASR o tom informovala dirigentka zboru Zuzana Bezáková.

Hlavný koncert zboru sa uskutoční v Cinema Teatro Don Bosco. Druhý spoločný koncert všetkých zúčastnených zborov zaznie v historickej Bazilike svätých dvanástich apoštolov, ktorá patrí medzi významné sakrálne pamiatky Ríma.

Cieľom cesty má byť nielen umelecký rast, ale aj posilnenie kolektívu, rozšírenie kultúrneho rozhľadu a prehĺbenie spoločných zážitkov, ktoré formujú mladú generáciu. Projekt podporilo mesto Trnava.
.

