< sekcia Regióny
Spevník Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie uvedú v Bratislave
Program sa začne svätou omšou v Katedrále svätého Martina o 12.00 h.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Dlho očakávaný spevník Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie v utorok predstavia v Bratislave. Obsahuje 285 hymnov, piesní a antifón ku všetkým obdobiam liturgického roka. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe.
Program sa začne svätou omšou v Katedrále svätého Martina o 12.00 h. Následne spevník v budove Martineum požehná košický pomocný biskup a predseda Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS Marek Forgáč.
O potrebe spevníka, ktorý by zodpovedal podmienkam obnovenej liturgie po Druhom vatikánskom koncile, rozhodli biskupi na svojom plenárnom zasadaní 28. júla 1998. Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie sú vyvrcholením celoživotnej práce Juraja Lexmanna na poli cirkevnej hudby.
Program sa začne svätou omšou v Katedrále svätého Martina o 12.00 h. Následne spevník v budove Martineum požehná košický pomocný biskup a predseda Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS Marek Forgáč.
O potrebe spevníka, ktorý by zodpovedal podmienkam obnovenej liturgie po Druhom vatikánskom koncile, rozhodli biskupi na svojom plenárnom zasadaní 28. júla 1998. Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie sú vyvrcholením celoživotnej práce Juraja Lexmanna na poli cirkevnej hudby.