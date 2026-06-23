Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Regióny

Spevník Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie uvedú v Bratislave

.
Katedrála sv. Martina. Foto: TASR - Dano Veselský

Program sa začne svätou omšou v Katedrále svätého Martina o 12.00 h.

Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Dlho očakávaný spevník Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie v utorok predstavia v Bratislave. Obsahuje 285 hymnov, piesní a antifón ku všetkým obdobiam liturgického roka. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe.

Program sa začne svätou omšou v Katedrále svätého Martina o 12.00 h. Následne spevník v budove Martineum požehná košický pomocný biskup a predseda Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS Marek Forgáč.

O potrebe spevníka, ktorý by zodpovedal podmienkam obnovenej liturgie po Druhom vatikánskom koncile, rozhodli biskupi na svojom plenárnom zasadaní 28. júla 1998. Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie sú vyvrcholením celoživotnej práce Juraja Lexmanna na poli cirkevnej hudby.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie

SLOVENSKO SA ZAPOTÍ: Horúčavy pokračujú, vydali výstrahu pred teplom