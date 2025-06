Spievajúca fontána v Košiciach ponúkne filmovú hudbu

Košice 16. júna (TASR) - Spievajúca fontána v historickom centre Košíc sa od pondelka až do ukončenia Medzinárodného filmového festivalu Art Film Košice rozozvučí do tónov najznámejšej filmovej hudby. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Filmovú hudbu ponúkne každý večer od 19.00 do 22.00 h. Výber najznámejších skladieb strieborného plátna zostavil hudobný producent, dramaturg a hovorca festivalu Juraj Čurný.



Mesto pripomína, že ako spoluorganizátor v zmysle memoranda o spolupráci prispieva na festival sumou 50.000 eur ročne. Nefinančné plnenie zo strany samosprávy predstavuje zhruba 200.000 eur. V rámci toho je pre festival bezodplatne k dispozícii mestská kultúrna infraštruktúra a zázemie.



„Osobne som veľmi rád, že priestor a významný podiel na tvorbe festivalu majú aj kultúrne inštitúcie v našom meste, ako je Kunsthale, Kulturpark a ďalšie. Košičanov a návštevníkov mesta by som chcel pozvať aj na Spievajúcu fontánu, ktorá už druhý rok po sebe sprostredkuje návštevníkom nevšedný zážitok vo forme svetelnej šou na motívy filmovej hudby,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.



V poradí 31. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý sa od roku 2016 koná v Košiciach, sa začne v piatok (20. 6.) a potrvá do 27. júna. Organizátori v rámci neho pripravili pre návštevníkov celkovo 136 filmov a 48 sprievodných podujatí.