VIDEO: Spievajúca fontána v Košiciach prejde veľkou rekonštrukciou

Košice 3. októbra (TASR) - Spievajúca fontána na Hlavnej ulici v Košiciach prejde po viac ako 25 rokoch veľkou rekonštrukciou, zahŕňať bude aj moderné technológie. Obnova by mala stáť 1,7 milióna eur s DPH. Z toho jeden milión eur poskytne Nadácia U. S. Steel Košice, zvyšok bude hradiť mesto z vlastných zdrojov.



Zmluvu o spolupráci, ktorá garantuje finančné krytie pre túto investíciu, podpísali v pondelok predseda správnej rady Nadácie U. S. Steel a prezident U. S. Steel Košice James Bruno, primátor mesta Jaroslav Polaček, generálny riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach (ŠDKE) Andrej Šoth a riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková. Mesto Košice je povinné preinvestovať finančné prostriedky vo výške milión eur do 30. novembra budúceho roka.







Fontána pre havarijný stav funguje už dlhšiu dobu v obmedzenej prevádzke. Podľa vedenia mesta je súčasná technológia morálne a technicky zastaraná.



SMsZ chce s prácami začať po ukončení verejného obstarávania, a to ešte v tomto roku. Rekonštrukcia by mala trvať zhruba desať mesiacov. Počas nej prejdú obnovou napríklad čerpadlá, svietidlá, kabeláž, ozvučenie aj osvetlenie. Prostredníctvom smart technológií bude možné v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia ŠDKE, prípadne iných kultúrnych podujatí na vodnú hmlu fontány. Novinkou majú byť aj pesničky na želanie, ktoré si bude možné dať zahrať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Podľa Popríkovej rekonštrukcia prinesenie aj ekonomickejšiu a efektívnejšiu údržbu. "Jej vonkajší vzhľad sa však výrazne nezmení," povedala na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že obnovenú fontánu by chceli stihnúť uviesť do prevádzky v závere budúcej sezóny.







Ako dodal projektový manažér Erik Kuzma zo SMsZ, pracuje sa aj na oprave zvonkohry pri fontáne, ktorá nie je v prevádzke približne rok a pol. Spustiť by ju chceli do Vianoc.



Košická Spievajúca fontána je situovaná v centre mesta, medzi ŠDKE a Dómom sv. Alžbety. Spustili ju v roku 1986. Špecifická je tým, že vodné dýzy reagujú na tóny hudby. Ide o prvú fontánu tohto druhu v bývalom Československu. Na projektovaní jej technologickej časti sa podieľali aj inžinieri vtedajších Východoslovenských železiarní.



Za jej vznikom stál vtedajší primátor mesta a neskorší prezident Rudolf Schuster. Podľa jeho slov sa údržba fontány zanedbávala a zrekonštruovať sa mala už dávno. Dôležité je podľa neho aj to, aby sa nová technológia využila na vytvorenie programov pre všetky generácie.