Spievajúcu fontánu po zimnej odstávke slávnostne spustia v piatok
Autor TASR
Košice 1. mája (TASR) - Sezónu fontán v Košiciach v piatok slávnostne otvorí Spievajúca fontána na Hlavnej ulici. V rámci osláv Dňa mesta a pri príležitosti jej 40. výročia pre návštevníkov pripravili program. V nasledujúcich dňoch postupne uvedú do prevádzky všetkých 16 fontán v centre mesta a na sídliskách. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.
Program v parku pri Spievajúcej fontáne sa začne o 20.30 h. Odštartujú ho tanečné choreografie. Priblížia obdobie od 80. rokov minulého storočia, keď sa fontána stavala, až po súčasnosť. Jej slávnostné spustenie je naplánované o 21.00 h. Ako mesto pripomína, táto fontána prešla v rokoch 2023 až 2024 modernizáciou za takmer 1,8 milióna eur.
Košičania sa podľa primátora Jaroslava Polačeka môžu tešiť aj na ďalšie fontány v parkoch pri Športovej hale Stará jazdiareň a na Bašťovanského, na Sídlisku KVP, na Pasteurovom námestí, na Luníku I a II, ktoré v súčasnosti vznikajú alebo sa obnovujú vďaka eurofondom. „Význam fontán sa aj vzhľadom na klimatickú zmenu neustále zväčšuje, preto sme sa vydali cestou budovania nových a oživovania tých nefunkčných. Našou snahou je dostať do Košíc čo najviac vody. Okrem osvieženia okolitého prostredia vznikajú týmito investíciami pre Košičanov aj miesta na stretávanie sa, príjemný odpočinok alebo pohodové ochladenie v horúcich letných dňoch,“ doplnil.
Prevádzku fontán vrátane ich zazimovania a spustenia má na starosti Správa mestskej zelene v Košiciach. Na prípravu 16 fontán vrátane kontroly, opráv, výmeny poškodených technologických častí, čistenia a pravidelného servisu bolo tento rok vyčlenených viac ako 40.000 eur.
