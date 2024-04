Spievajúcu fontánu v centre Košíc po obnove uviedli do prevádzky

Na snímke výstava o histórii spievajúcej fontány na hlavnej ulici počas slávnostného uvedenia Spievajúcej fontány do života v novom šate a predstavenie všetkých noviniek, ktorými disponuje v sobotu večer 27. apríla 2024 na Hlavnej ulici v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 28. apríla (TASR) - Ikonickú Spievajúcu fontánu na Hlavnej ulici v Košiciach po najväčšej obnove v jej 38-ročnej histórii opäť uviedli do prevádzky. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa stala najmodernejšou fontánou v Európe a jedinou s umelou inteligenciou. Na jej slávnostné spustenie sa v sobotu (27. 4.) večer prišli pozrieť stovky ľudí. Uskutočnilo sa v rámci úvodného dňa jubilejného 30. ročníka osláv Dňa mesta.Fontána má po novom 260 LED svetiel. Celkovo sa v nej nachádza 43 čerpadiel a 750 dýz rôznych priemerov. Tá stredová strieka vodu do výšky 24 metrov, čo je viac, ako dosahuje erupcia herlianskeho gejzíru. Podobne ako na fontáne v Mestskom parku sú jej súčasťou aj rotujúce piruety.Rekonštrukcia zároveň zahŕňala výmenu kabeláže, ktorá po novom dosahuje 16 kilometrov. Obnovou prešlo aj ozvučenie či hudobný výber. Spievajúca fontána tiež disponuje viacerými novými smart technológiami. Vďaka nim plánujú v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia Národného divadla Košice či iných kultúrnych podujatí priamo na vodnú hmlu fontány. Nový softvér umožňuje aj základné riadenie a dohľad na diaľku.uviedol primátor.Pre návštevníkov mesta v súvislosti so spustením vynovenej fontány pripravili aj výstavu o jej historických premenách. V priľahlom parku si ju možno pozrieť do konca septembra.S myšlienkou vzniku Spievajúcej fontány v historickom centre mesta v roku 1986 prišiel vtedajší primátor a neskôr prezident SR Rudolf Schuster. Veľký podiel na jej projekčnej a technickej realizácii mali vtedy odborníci z Východoslovenských železiarní (VSŽ) Košice. Fontána pre zastaralú technológiu a havarijný stav dlhšiu dobu fungovala v obmedzenej prevádzke. S jej rekonštrukciou začalo mesto vlani koncom februára. Modernizácia stála necelých 1,79 milióna eur. Jedným miliónom na ňu prispela Nadácia U.S. Steel Košice. Zvyšné náklady hradilo mesto zo svojho rozpočtu.