Spiritus Mortis v Bojniciach prinesie príbeh o láske, zrade a pomste

Bojnice 23. apríla (TASR) - Nové podujatie Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Spiritus Mortis prinesie na Bojnický zámok krutý a zároveň poetický príbeh o láske, zrade a pomste. Projekt, ktorý spája rôzne formy umenia, si tam návštevníci budú môcť pozrieť od 25. do 28. apríla a od 4. do 8. mája. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Režisér predstavenia Peter Serge Butko vnáša do projektu kreatívne výrazové prostriedky a veľký dôraz kladie na zjednocujúcu estetiku," skonštatovala Gordíková.



Butko si k realizácii podľa nej prizval zaujímavý okruh spolupracovníkov. Literárnu linku príbehu spracoval textár a scenárista Ivan Remiaš, nosným výrazovým prostriedkom projektu je na mieru komponovaná hudba, o ktorú sa postaral srbský skladateľ Jaroslav Zima. "Výtvarné inštalácie a maľby vytvoril výtvarník Oleg Cipov. Súčasťou vizuálneho obsahu podujatia sú aj kreatívne masky hlavných postáv príbehu, finálny dotyk im vdýchol študent výtvarného umenia Dávid Bátora," priblížila Gordíková.



Predstavenie, ktoré múzeum realizuje v rámci tradičného podujatia Strašidelný zámok, prináša nový pohľad na estetiku aj inovatívny prístup k spôsobu hrania. "Spiritus Mortis nie je len podujatie pre návštevníkov túžiacich po strašidelných zážitkoch. Na svoje si prídu aj diváci so záujmom o divadelné umenie a netradičné vizuálne riešenia," ozrejmila PR manažérka múzea. Predstavenie podľa nej pracuje s prvkami ázijského tieňového divadla, tanca, videomappingu i poézie. "Vzniká tak pôsobivé spojenie obrazu, zvuku, pohybu a farebnej modulácie priestoru. To všetko na pozadí dramatického príbehu o vášnivej láske a bolestnej zrade," dodala.