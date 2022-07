Dážď pomohol obciam na Spiši stabilizovať situáciu s nedostatkom vody

Pavľany/Bystrany/Žehra 6. júla (TASR) - Dážď v uplynulých hodinách pomohol trom obciam na Spiši, v ktorých pre nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadnu situáciu. V najbližších dňoch ju plánujú v Pavľanoch, Žehre a Bystranoch odvolať. Starostka obce Pavľany v Levočskom okrese Mária Komarová pre TASR uviedla, že zavedenými opatreniami sa snažili zamedziť najmä nárazovej spotrebe vody.



"Situácia sa po výdatnejších dažďoch stabilizovala. Zodpovedne sa k problému postavili miestni obyvatelia, ale aj chalupári, ktorí svoje nehnuteľnosti využívajú najmä počas víkendov a voľných dní. Zaregistrovala som, že viacerí z nich si na polievanie záhrad alebo iné účely zakúpili nádoby na zber dažďovej vody, čo je veľmi pozitívne a určite to pomôže," uviedla Komarová. Mimoriadna situácia trvala v Pavľanoch takmer mesiac, od 10. júna, v najbližších hodinách ju chce starostka odvolať. Doposiaľ v obci so 41 trvalo žijúcimi obyvateľmi takýto problém nemali, sucho však aj tam trvalo príliš dlho. "Všetko zlé je na niečo dobré, pretože ľudia si naozaj uvedomili, že problém s vodou sa môže opäť vrátiť, a sú disciplinovaní, prinieslo to želaný efekt," skonštatovala Komarová.



Starosta obce Žehra v okrese Spišská Nová Ves Marián Kandrač plánuje odvolať mimoriadnu situáciu koncom týždňa, aktuálne kontrolujú hladinu vody v studniach aj v miestnom potoku. "Ľudia šetrili vodou, videli, že je horúco a vysychajú pramene, ale je to už lepšie, dážď nám veľmi pomohol," priblížil s tým, že situáciu budú monitorovať aj naďalej. V troch obecných častiach žije približne 2800 obyvateľov, na verejný vodovod je pripojená len časť Hodkovce.



Mimoriadnu situáciu onedlho odvolajú aj v Bystranoch v Spišskonovoveskom okrese, starosta František Žiga TASR potvrdil, že aj tam sa situácia zlepšila a hladina vody v studniach sa postupne zvyšuje. "Aj napriek tomu však upozorňujeme obyvateľov, že musia vodou šetriť, napríklad pri splachovaní a podobne. Dva-tri dni ešte budeme situáciu sledovať, ale vyzerá, že sa to zlepšilo," zhodnotil starosta obce, ktorá nemá verejný vodovod a ľudia využívajú len vodu zo studní. Samospráva sa snaží získať na vybudovanie rozvodov vody externé zdroje. "Už máme vyvŕtanú aj studňu, chceme sa pripojiť k Podtatranskej vodárenskej spoločnosti," dodal Žiga. V Bystranoch momentálne žije asi 3700 obyvateľov, väčšinu populácie tvoria Rómovia.