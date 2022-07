Počet pozitívnych prípadov na covid v niektorých častiach Spiša rastie

Stará Ľubovňa/Spišská Nová Ves 15. júla (TASR) - Počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 na Spiši rastie, regionálna hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Mancalová pre TASR potvrdila, že v minulom týždni zaznamenali v rámci PCR testovania 60 pozitívnych prípadov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nárast o 46.



"Z celkovo 80 vykonaných laboratórnych vyšetrení bolo pozitívnych 75 percent," doplnila s tým, že celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie v okrese Stará Ľubovňa je 22.544. Za 27. kalendárny týždeň evidujú regionálni hygienici najviac, a to 46 pozitívne testovaných v Legnave, kde sa nákaza rozšírila v miestnom domove sociálnych služieb. V tejto súvislosti tak podľa Mancalovej nemožno hovoriť o celoplošne zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese na severe Spiša. "Klienti mali len veľmi mierny priebeh ochorenia, v izolácii sú momentálne už len jeden klient a dvaja zamestnanci," dodala.



Aktuálne je v Ľubovnianskej nemocnici päť hospitalizovaných pacientov aj s ochorením COVID-19, zatiaľ tam však nebol nariadený zákaz návštev.



V okrese Spišská Nová Ves zaznamenávajú taktiež postupný nárast hlásených prípadov ochorení na COVID-19. "Kým v predchádzajúcom 27. týždni bolo 45 hlásených prípadov, v tomto týždni je to len do štvrtka (14. 7.) už 62 prípadov," uviedli pre TASR z tamojšieho RÚVZ. Zatiaľ tam však nemajú hlásené väčšie ohniská nákazy, epidemiológovia najčastejšie evidujú výskyt ochorenia v rodinách. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti uzatvorili pre návštevy dve oddelenia.



K úplnému zákazu návštev pristúpili v nemocniciach v Kežmarku, Levoči a Krompachoch. Dôvodom je, že sa tam zhoršuje epidemiologická situácia.



Počet pozitívnych prípadov rastie aj v pod Tatrami, pracovníčka popradského RÚVZ Lenka Lineková pre TASR uviedla, že nárast je na úrovni zhruba 50 percent. "Za posledných desať dní sme zaznamenali v okrese Poprad 120, v Kežmarskom okrese 81 a v okrese Levoča 76 prípadov," konkretizovala s tým, že boli aj dve lokálne epidémie v zariadeniach opatrovateľskej služby v Levočskom okrese, kde sa nakazilo 29, resp. deväť ľudí. Nikto však nebol hospitalizovaný a ochorenie malo mierny priebeh. V popradskej nemocnici sú aktuálne hospitalizované dve deti pozitívne testované na ochorenie COVID-19.