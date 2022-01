Spisovatelia sa môžu prihlásiť do 14. ročníka súťaže Kniha Oravy

Dolný Kubín 25. januára (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlásila 14. ročník súťaže Kniha Oravy. Za uplynulých 13 rokov sa do nej zapojilo 304 publikácií. TASR o tom informovala koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti Oravskej knižnice Mária Babík Ferancová.



Súťažiť môžu knihy, ktoré vyšli v roku 2021 a sú späté s regiónom Oravy tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok. "Dôležité je, aby bolo danej knihe pridelené aj číslo ISBN, pričom knihy môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu či text kombinovaný s obrazovou časťou," vysvetlila koordinátorka z knižnice.



Knihy do súťaže môže nominovať čitateľská verejnosť, ale aj samotní autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh, a to nominačným listom. Ten je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice do 28. februára. "Po tomto termíne sa nominácie roztriedia, skontrolujú, knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu s fotografiami kníh ich zverejní na svojej webovej stránke a v knižnici na oddeleniach," priblížila Babík Ferancová.



Hlasovanie sa uskutoční od 1. marca do 8. apríla. Za naj knihu môže formou hlasovacieho lístka hlasovať každý, kto sa chce zapojiť. Hlasovací lístok odovzdá osobne, poštou, alebo zahlasuje online. Víťaznú Knihu Oravy 2021 vyhlásia 26. apríla, keď knižnica ocení nielen autorov víťazných publikácií, ale aj troch hlasujúcich čitateľov.



Súťaž Kniha Oravy je súčasťou veľkej knižnej súťaže Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom bude putovná výstava regionálnych knižníc v rámci kraja, kde budú prezentované prvé tri najúspešnejšie knihy súťaže.