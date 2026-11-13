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Spisovatelia sa stretnú s čitateľmi na festivale Ypsalon v Trnave
Začiatok festivalu je naplánovaný v piatok o 18.00 h.
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Slovenskí aj zahraniční spisovatelia sa stretnú s čitateľmi na 12. ročníku literárneho festivalu Ypsalon. Uskutoční sa v piatok a sobotu (14. 11.) v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave. Účasť potvrdili viaceré osobnosti súčasnej literatúry, jeho súčasťou budú rozhovory o nových knihách aj spoločenských témach, ktoré otvárajú vo svojich dielach. Informovala o tom Viera Nováková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Do Trnavy prídu slovenskí autori Dušan Dušek, Veronika Šikulová, český spisovateľ Jakub Stanjura aj oceňovaná slovinská autorka Anja Mugerli. Aktuálny ročník festivalu sa venuje medziľudským vzťahom, starnutiu, manipulácii, spoločenským očakávaniam aj spomienkam na minulosť. Organizátori rozdelili hlavný program do dvoch tematických večerov.
„Na Ypsalone predstavujeme literatúru, ktorá sa nebojí otvárať náročné témy. Teší nás, že do Trnavy opäť prídu významní slovenskí autori aj oceňované osobnosti zahraničnej literatúry. Návštevníci budú mať príležitosť stretnúť sa s nimi osobne a dozvedieť sa viac o príbehoch, ktoré stoja za ich knihami,“ uviedla Soňa Jakubove z organizačného tímu festivalu.
Začiatok festivalu je naplánovaný v piatok o 18.00 h. Sobotný program sa začne o hodinu skôr diskusiou o románe Giovanniho izba amerického spisovateľa Jamesa Baldwina. Nasledovať bude stretnutie s publicistom a spisovateľom Tomášom Hučkom a oceňovaným českým básnikom a prekladateľom Petrom Borkovcom, ktorý sa bude rozprávať so slovenským básnikom Michalom Tallom. Záverečným hosťom festivalu bude slovinská spisovateľka Mugerli, držiteľka Ceny Európskej únie za literatúru. Súčasťou Ypsalonu bude aj sprievodný program. Podujatie organizujú kultúrne centrum Malý Berlín a Publikum.sk.
Do Trnavy prídu slovenskí autori Dušan Dušek, Veronika Šikulová, český spisovateľ Jakub Stanjura aj oceňovaná slovinská autorka Anja Mugerli. Aktuálny ročník festivalu sa venuje medziľudským vzťahom, starnutiu, manipulácii, spoločenským očakávaniam aj spomienkam na minulosť. Organizátori rozdelili hlavný program do dvoch tematických večerov.
„Na Ypsalone predstavujeme literatúru, ktorá sa nebojí otvárať náročné témy. Teší nás, že do Trnavy opäť prídu významní slovenskí autori aj oceňované osobnosti zahraničnej literatúry. Návštevníci budú mať príležitosť stretnúť sa s nimi osobne a dozvedieť sa viac o príbehoch, ktoré stoja za ich knihami,“ uviedla Soňa Jakubove z organizačného tímu festivalu.
Začiatok festivalu je naplánovaný v piatok o 18.00 h. Sobotný program sa začne o hodinu skôr diskusiou o románe Giovanniho izba amerického spisovateľa Jamesa Baldwina. Nasledovať bude stretnutie s publicistom a spisovateľom Tomášom Hučkom a oceňovaným českým básnikom a prekladateľom Petrom Borkovcom, ktorý sa bude rozprávať so slovenským básnikom Michalom Tallom. Záverečným hosťom festivalu bude slovinská spisovateľka Mugerli, držiteľka Ceny Európskej únie za literatúru. Súčasťou Ypsalonu bude aj sprievodný program. Podujatie organizujú kultúrne centrum Malý Berlín a Publikum.sk.