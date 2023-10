Spišská Belá chce obnoviť základnú školu J.M. Petzvala

Spišská Belá 17. októbra (TASR) - V Spišskej Belej chcú zrekonštruovať a zmodernizovať Základnú školu (ZŠ) J. M. Petzvala a tiež rozšíriť kapacitu ZŠ M. R. Štefánika. Primátor mesta Peter Zibura pre TASR potvrdil, že na oba projekty chcú získať externé zdroje, zámery schválilo tamojšie zastupiteľstvo.



Na rozšírenie kapacity ZŠ M. R. Štefánika už má mesto pripravený projekt. "Vyžiada si to okolo dvoch miliónov eur, kapacita by sa mala zvýšiť o 100 žiakov," konkretizoval primátor s tým, že aktuálne je vo finálnej fáze stavebné povolenie, žiadosť o nenávratný finančný príspevok z plánu obnovy chcú poslať do konca roka. V prípade úspešnosti musí byť stavba hotová do novembra 2025.



Budova je v pamiatkovej zóne, prístavbu tak zrealizujú na mieste, kde kedysi sídlila škola. Prostredníctvom tepelného čerpadla a teplej vody z vrtu chcú vykurovať časť budovy. "Robil sa aj predbežný prieskum, urobí sa minimálne šesť až desať vrtov do hĺbky 100 metrov," objasnil primátor s tým, že tepelné čerpadlo doplnia plynové kotle.



V prípade ZŠ J. M. Petzvala mesto plánuje podať žiadosť v rámci výzvy Programu Slovensko 2021 - 2017. Cieľom je vybudovať novú prístavbu s jedálňou a vybavením. Ide o pomerne veľkú školu, navštevuje ju okolo 400 žiakov a vlastný priestor pre výdaj stravy aktuálne nemá. V prístavbe na poschodí by mali pribudnúť aj odborné učebne a priestor pre školský klub. Súčasťou projektu je aj nová bezbariérová vstupná hala, oddychové zóny, modernizácia počítačových učební a jazykového laboratória, 19 tried a školských klubov. Ráta sa tiež s fotovoltikou na výrobu elektriny a ohrev vody a tepelnými čerpadlami. Modernizáciou by mal prejsť aj vonkajší areál, pribudne priestor pre elektrokolobežky a elektrobicykle. Mesto chce zároveň vybudovať vodozádržné opatrenia a zrekonštruovať vonkajšie volejbalové ihrisko a betónové plochy.



Samospráva aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu, následne zabezpečí vydanie územného rozhodnutia, stavebné povolenie a až tak podá žiadosť o financovanie z európskych fondov. "Zapájame sa až do druhého kola spomínanej výzvy, odhadované náklady sú na úrovni milión eur," doplnil primátor.



V Spišskej Belej podľa neho zaregistrovali zvýšený záujem o miestne školy zo strany rodičov z okolitých obcí, kontinuálne sa však zvyšuje aj počet miestnych obyvateľov. Samospráva v budúcnosti uvažuje aj o výstavbe úplne novej školy, resp. škôlky v lokalite plánovanej novej IBV pri Belianskych kúpeľoch, ktorá je aj zadefinovaná v územnom pláne.