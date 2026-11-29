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Spišská Belá dokončila štvrtú etapu cyklistickej Cesty okolo Tatier
Vďaka úsporám pri financovaní projektu sa podarilo stavbu rozšíriť aj o ďalšie dôležité úpravy.
Autor TASR
Spišská Belá 29. novembra (TASR) - Mesto Spišská Belá tento týždeň dokončilo stavebnú realizáciu štvrtej etapy medzinárodného projektu historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier. Rekonštrukciou dvoch úsekov pôvodných lesných ciest medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom – Monkovou dolinou vzniklo 4,37 kilometra nových cyklotrás s asfaltovým povrchom. Okrem rozvoja cezhraničnej cykloturistiky trasy uľahčia aj správu a obhospodarovanie mestských lesov. Radnica o tom informovala na webovej stránke.
Vďaka úsporám pri financovaní projektu sa podarilo stavbu rozšíriť aj o ďalšie dôležité úpravy. „Najvýznamnejšou z nich bola komplexná rekonštrukcia mosta cez Tokárenský potok v Monkovej doline. Jeho nosnú konštrukciu tvorilo päť drevených guľatín s drevenou mostovkou, pričom vplyvom vlhkosti a poveternostných podmienok dochádzalo k postupnému poškodeniu jednotlivých konštrukčných prvkov. Situácia sa výrazne zhoršila po prívalových dažďoch v roku 2025, ktoré narušili stabilitu celej konštrukcie,“ uviedlo mesto. Okrem toho sa vyčistili rigoly a priepusty a doplnili sa kalové jamy, aby dažďová voda nepoškodzovala nový povrch cyklotrasy.
Celková schválená hodnota medzinárodného projektu z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 je 5,27 milióna eur. Celkový rozpočet pre mesto Spišská Belá bol takmer 917.000 eur, pričom 80 percent tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 12 percent je zo štátneho rozpočtu a zvyšok z vlastných zdrojov mesta.
„Dokončenie stavebných prác predstavuje ďalší významný krok v rozvoji cyklistickej infraštruktúry v podtatranskom regióne. Zrekonštruované úseky rozširujú možnosti cykloturistiky a prispievajú k zatraktívneniu územia pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov zo Slovenska a zahraničia,“ skonštatovala radnica.
Samospráva už pripravuje nadväzujúci projekt cyklochodníka v Tatranskej Kotline, konkrétne od parkoviska Belianska jaskyňa až do Babej doliny. Na takmer trojkilometrovom úseku cez starý kameňolom smerom ku Kardolíne nahradí pôvodný štrkový povrch asfalt. Projekt v hodnote približne 497.000 eur sa realizuje z Programu Slovensko a aktuálne je v štádiu prípravy zmluvy.
Vďaka úsporám pri financovaní projektu sa podarilo stavbu rozšíriť aj o ďalšie dôležité úpravy. „Najvýznamnejšou z nich bola komplexná rekonštrukcia mosta cez Tokárenský potok v Monkovej doline. Jeho nosnú konštrukciu tvorilo päť drevených guľatín s drevenou mostovkou, pričom vplyvom vlhkosti a poveternostných podmienok dochádzalo k postupnému poškodeniu jednotlivých konštrukčných prvkov. Situácia sa výrazne zhoršila po prívalových dažďoch v roku 2025, ktoré narušili stabilitu celej konštrukcie,“ uviedlo mesto. Okrem toho sa vyčistili rigoly a priepusty a doplnili sa kalové jamy, aby dažďová voda nepoškodzovala nový povrch cyklotrasy.
Celková schválená hodnota medzinárodného projektu z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 je 5,27 milióna eur. Celkový rozpočet pre mesto Spišská Belá bol takmer 917.000 eur, pričom 80 percent tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 12 percent je zo štátneho rozpočtu a zvyšok z vlastných zdrojov mesta.
„Dokončenie stavebných prác predstavuje ďalší významný krok v rozvoji cyklistickej infraštruktúry v podtatranskom regióne. Zrekonštruované úseky rozširujú možnosti cykloturistiky a prispievajú k zatraktívneniu územia pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov zo Slovenska a zahraničia,“ skonštatovala radnica.
Samospráva už pripravuje nadväzujúci projekt cyklochodníka v Tatranskej Kotline, konkrétne od parkoviska Belianska jaskyňa až do Babej doliny. Na takmer trojkilometrovom úseku cez starý kameňolom smerom ku Kardolíne nahradí pôvodný štrkový povrch asfalt. Projekt v hodnote približne 497.000 eur sa realizuje z Programu Slovensko a aktuálne je v štádiu prípravy zmluvy.