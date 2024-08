Spišská Belá pokračuje v budovaní cyklistickej infraštruktúry

Spišská Belá 13. augusta (TASR) - Mesto Spišská Belá pokračuje vďaka eurofondom v budovaní cyklistickej infraštruktúry. Nedávno totiž uspelo so žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy Fondu malých projektov, ktorá je súčasťou programu Interreg Poľsko - Slovenská republika 2021 - 2027. Informovala o tom samospráva na webovej stránke. Vďaka tomu sa prebuduje súčasný chodník na Továrenskej ulici, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v rámci cyklistickej siete v meste.



"Existujúca komunikácia sa premení na moderný kombinovaný chodník pre chodcov a cyklistov so šírkou 2,5 metra a s asfaltovým povrchom. Nový chodník bude mať dĺžku 262 metrov a prepojí križovatku, kde sa končí súčasný cyklochodník s areálom CIMY. Tento úsek tak vytvorí plynulé napojenie na hlavné cyklistické trasy mesta, čím výrazne prispeje k zlepšeniu bezpečnosti a komfortu pre cyklistov," objasnilo mesto.



Projekt má zároveň posilniť cezhraničnú spoluprácu s poľským mestom Szczawnica a zameriava sa aj na prepojenie mesta na hlavnú cyklotrasu známu pod názvom "Cesta okolo Tatier". Táto trasa predstavuje podľa samosprávy cyklistickú tepnu, ktorá priláka milovníkov cykloturistiky z oboch strán hranice, zvýši návštevnosť regiónu a podporí miestny cestovný ruch. "V rámci projektu sa zorganizuje športové podujatie v bike parku pri Belianskom rybníku, konkrétne preteky na pumptracku pre rôzne vekové kategórie zo Slovenska i z Poľska," dodalo mesto.



Realizácia jednotlivých aktivít je naplánovaná od septembra do júla budúceho roka a celkové výdavky sú takmer 97.000 eur. Európska únia zafinancuje 80 percent z celkových nákladov, zvyšok pôjde z rozpočtu mesta a štátu. Úspešná realizácia projektu podľa mesta prinesie viacero výhod aj pre širší región. "Zvýšená bezpečnosť a komfort cyklistov, prepojenie na medzinárodné cyklotrasy a podpora aktívneho cestovného ruchu prispejú k udržateľnému rozvoju regiónu. Tento projekt predstavuje dôležitý krok k modernizácii a zlepšeniu kvality života v Spišskej Belej," uzatvára samospráva.