Spišská Belá pripravila projektovú dokumentáciu na rozšírenie ZŠ

Spišská Belá 27. decembra (TASR) - Mesto Spišská Belá získalo na rozšírenie kapacity Základnej školy M. R. Štefánika dotáciu 3,5 milióna eur z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Radnica o tom informovala na webovej stránke s tým, že už pripravili projektovú dokumentáciu, zabezpečili vydanie stavebného povolenia a tiež výber zhotoviteľa stavby. Projekt schválila aj Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a mesto tak na realizáciu získa financie v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK Programu Slovensko 2021 - 2027. Projekt bude mesto spolufinancovať z vlastného rozpočtu na úrovni 300.000 eur.



"V rámci tohto projektu sa zrealizuje nová prístavba prepojená so zadnou budovou, nové spevnené plochy na nádvorí školy s novými parkovacími miestami v zadnej časti areálu školy od Tatranskej ulice, ako aj nové kanalizačné prípojky," priblížilo mesto. Medzi novou a zadnou budovou sa vybuduje spojovacia presklená chodba, ktorá dispozične prepojí všetky budovy školského areálu na úrovni druhého poschodia. Nová prístavba bude mať dve podlažia, podkrovie a suterén, kde umiestnia doposiaľ chýbajúce šatne a kotolňu. Na prvom a druhom podlaží bude spolu deväť nových tried a v podkroví zborovňa pre učiteľov a kabinet. "Zároveň sa vytvorí nové vnútorné nádvorie školy, ktoré bude slúžiť ako miesto pre voľnočasové aktivity a oddych pre žiakov školy," dodalo mesto. S výstavbou by mali začať v lete 2025 a potrvá 24 mesiacov.



Projekt umožní zvýšenie kapacity školy aj premiestnenie tried zo súčasného elokovaného pracoviska zo Štefánikovej ulice, zlepší celkovú kvalitu výučby a tiež podmienky pre žiakov aj učiteľov. Radnica upozornila, že v súčasnosti je presun žiakov a učiteľov medzi dvoma budovami školy dosť komplikovaný a časovo náročný. "Týmto projektom sa naplní zámer ešte z roku 1994, kedy po asanácii pôvodnej budovy starej školy sa mal na jej mieste vybudovať nový objekt. Pre nedostatok financií sa to podarí až po 30 rokoch," uzavrelo mesto.