Spišská Belá sa zbavuje vizuálneho smogu v podobe elektrických stĺpov
Už v minulosti uložili elektrické vedenie do zeme v centre mesta na uliciach Hviezdoslavova, Petzvalova, Novomeského, Slnečná a Letná.
Autor TASR
Spišská Belá 15. marca (TASR) - Mesto Spišská Belá sa postupne zbavuje vizuálneho smogu v podobe starých betónových elektrických stĺpov. Samospráva nedávno v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou (VSD) začala s rekonštrukciou vzdušného elektrického vedenia na nízkonapäťovej úrovni a verejného osvetlenia na Tatranskej ulici a Ulici osloboditeľov. Primátor Peter Zibura pre TASR uviedol, že elektrické vedenie bude v tejto časti mesta vedené v zemi. Vybudujú sa tiež prípojky k jednotlivým rodinným domom.
Nové verejné osvetlenie vrátane všetkých výkopových prác bude mesto financovať z úverových zdrojov, pričom podľa zverejnenej zmluvy je výška úveru z Environmentálneho fondu takmer 350.000 eur. „Ide o dosť významnú združenú investíciu. Naším cieľom bolo zlepšiť kvalitu priestoru, stabilizovať dodávky elektrického vedenia a predĺžiť jeho životnosť. VSD zabezpečuje techniku a elektroinštalačné práce a mesto je súčinné pri výkopových prácach a spätnej úprave povrchu,“ objasnil Zibura. Náklady na výkopové práce v súvislosti s uložením elektrického vedenia, ktoré sa ťahá po oboch stranách ulice samostatne, sú podľa zverejnenej zmluvy o dielo zhruba 260.000 eur s DPH.
Už v minulosti uložili elektrické vedenie do zeme v centre mesta na uliciach Hviezdoslavova, Petzvalova, Novomeského, Slnečná a Letná. V budúcnosti má mesto v pláne rekonštruovať vedenie aj na uliciach 1. mája, Kúpeľná a SNP. „Ide o vstup do mesta, kde je vzdušné vedenie ťahané ponad hlavnú cestu I/66,“ zdôvodnil primátor.
Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a miestny poslanec Štefan Bieľak dodal, že Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) následne na Ulici osloboditeľov zrekonštruuje aj verejný vodovod. Dôjde tam k výmene celého hlavného potrubia. „Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie poskytnutých cez PSK. Verejná splašková kanalizácia je tam vo vyhovujúcom stave,“ podotkol. Na tento zámer získala PVS dotáciu z Programu Slovensko viac ako 320.000 eur.
Snahou mesta je postupne komplexne riešiť modernizáciu spomínaných ulíc. Primátor objasnil, že keď sadne povrch po spätných úpravách, na budúci rok komunikácie finálne dokončia. „Na Ulici osloboditeľov bude nový asfaltový povrch, obrubníky okolo ciest aj nové chodníky. Na Tatranskej ulici pribudne nový chodník. Pôvodne sa konečná úprava mala realizovať už na jeseň, avšak odborníci odporúčali, aby sa to riešilo až po zime, aby podložie bolo dostatočne zhutnené,“ vysvetlil Zibura. Výsledná výška nákladov bude v tomto prípade známa až po verejnom obstarávaní.
„Na Tatranskej ulici bude potrebné ešte zrealizovať pripravený projekt výstavby parkoviska vedľa hokejbalovej haly, nakoľko počas využívania haly nastávajú značné problémy s parkovaním na tejto ulici. Riešenie je, len treba nájsť potrebné financie,“ skonštatoval Bieľak.
