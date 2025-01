Spišská Belá v tomto roku plánuje viacero investícií

Spišská Belá 23. januára (TASR) - Podtatranské mesto Spišská Belá v tomto roku plánuje viacero investičných akcií, tie najväčšie chce financovať zo zdrojov Európskej únie (EÚ). Na sociálnej sieti o tom informoval miestny poslanec a zároveň podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak s tým, že finančne najnáročnejšou investíciou bude prístavba Základnej školy M. R. Štefánika za 3,8 milióna eur. Cieľom je zvýšiť kapacitu tejto školy.



Z eurofondov chce mesto v tomto roku vybudovať aj nový cyklistický chodník v úseku Babia hora - Monkova dolina v Ždiari, kde sú predpokladané náklady 917.000 eur. Ďalšia cyklotrasa za zhruba 123.000 eur by mala vzniknúť na Továrenskej ulici. Okrem toho za 795.000 eur samospráva modernizuje aj mestský úrad.



Mestu sa podarilo na niektoré zámery získať prostriedky aj zo štátneho rozpočtu. Na výstavbu nového detského ihriska na Zimnej ulici pôjde 50.000 eur a rovnakú sumu samospráva investuje aj do výstavby verejných toaliet pri Belianskom rybníku.



Na modernizáciu verejného osvetlenia chce mesto čerpať úverové zdroje vo výške 480.000 eur. Bieľak konkretizoval, že zámer sa dotkne Tatranskej ulice a Ulice osloboditeľov. Na druhej spomenutej ulici by mala Podtatranská vodárenská spoločnosť vymeniť verejný vodovod. Cieľom je vybudovať v tejto časti aj dažďovú kanalizáciu a zrekonštruovať cesty a chodníky. Na to však zatiaľ samospráva nemá finančné krytie.



Radnica má v pláne tento rok vypracovať projektovú dokumentáciu na nové Zariadenie sociálnych služieb na Tatranskej ulici za 55.000 eur. Rovnaká sume pôjde aj na prípravu projektu na novú budovu materskej školy pri bývalých Belianskych kúpeľoch.



"Predpokladá sa, že uvedený zoznam sa bude počas roka dopĺňať o ďalšie investície, najmä o projekty EÚ, ak budú schválené a podľa finančných možností mesta," uzavrel Bieľak.