Obnovia mestský úrad, Spišská Belá získala dotáciu z výzvy

Spišská Belá 7. augusta (TASR) - V Spišskej Belej (okres Kežmarok) začali s obnovou mestského úradu, práce by mali trvať pol roka. Mesto získalo na projekt dotáciu z výzvy Ministerstva dopravy (MD) SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Primátor Peter Zibura pre TASR uviedol, že investícia je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.



Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie jej celkovej efektívnosti a funkčnosti. Žiadosť o pridelenie finančných príspevkov mestu schválili ešte v apríli tohto roka, s prácami sa začalo v auguste. Samospráva so zhotoviteľom podpísala zmluvu o dielo v hodnote približne 570.000 eur s DPH. Na realizáciu stavby má podľa Ziburu šesť mesiacov. Verí, že ešte pred príchodom zimy sa podarí ukončiť všetky práce v exteriéri.



"Budeme realizovať výmenu kotolne, osvetlenia, okien, zrekonštruujú sa aj vonkajšie schodiská na parkovisku a vstupná hala do kina v rámci oprávnených výdavkov," priblížil primátor s tým, že dôjde aj k debarierizácii schodiska v budove kina. Ráta sa takisto so zateplením stropu v podkrovných priestoroch, stavebno-technickou obnovou fasády, strešnej krytiny a komplexnou obnovou vnútorných priestorov.



Zibura dodal, že ide o dôležitý krok na zlepšenie energetickej efektívnosti a udržateľnosti mestskej budovy. Projekt podľa neho prinesie úsporu prevádzkových nákladov približne do 50 percent. Okrem toho sa zlepší pracovné prostredie pre zamestnancov a zvýši kvalita poskytovaných služieb.