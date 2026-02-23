< sekcia Regióny
Spišská Belá získala grant na podporu biodiverzity
Výška grantu je takmer pol milióna eur.
Autor TASR
Spišská Belá 23. februára (TASR) - Lesy mesta Spišská Belá získali spolu s partnermi grant zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu na podporu biodiverzity a prírode blízke hospodárenie. Miestny poslanec a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak informoval, že v rámci projektu sa nedávno uskutočnila aj úvodná konferencia. Výška grantu je takmer pol milióna eur. Projekt sa bude realizovať do konca roka 2028.
Hlavným cieľom projektu je podpora biodiverzity v cieľovej oblasti. Udeje sa tak prostredníctvom aplikácie prírode blízkych manažérskych prístupov, s využitím najnovších technológií na inventarizáciu a monitorovanie lesných ekosystémov. Zároveň je súčasťou zámeru komplexný program environmentálnej výchovy a aktivity na zvýšenie povedomia o ochrane biodiverzity.
Konateľ mestských lesov František Pisarčík pre TASR spresnil, že aktivity budú vykonávať v lokalitách Fľak a Tatranská Kotlina. Pestovné práce sa zrealizujú na celkovej ploche viac ako 100 hektárov. „Vysadíme asi 50.000 stromčekov, predovšetkým deficitných drevín ako buk, brest a lipa. Budeme dávať čipy do stromov na zistenie ich zdravotného stavu a tiež ich skenovať. Z tej edukačnej činnosti budeme robiť aktivity formou lesnej pedagogiky pre deti, seniorov aj obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity,“ konkretizoval Pisarčík.
Cieľom jednotlivých opatrení je ochrana mladých stromov pred zverou, výsadba chýbajúcich pôvodných drevín či unikátne pestovanie stromčekov na výsadby pomocou špeciálnych substrátov vyrobených z kalu a popola. Ráta sa tiež so založením dvoch marteloskopov - živých lesných laboratórií. Odborníci tiež budú mapovať a monitorovať les pomocou najmodernejších technológií či simulovať budúci vývoj lesa. „Tento projekt prepája vedu a výskum s reálnym hospodárením v lese v podmienkach národného parku v Belianskych Tatrách,“ dodal Bieľak.
Celkový rozpočet projektu je viac ako 520.000 eur, pričom grant je vo výške 497.000 eur. Na realizácii participuje aj Národné lesnícke centrum Zvolen, občianske združenie Pro Silva Slovakia a švajčiarska Univerzita aplikovaných vied Bern. Do projektu budú zapojené rôzne vekové kategórie lokálnych obyvateľov s cieľom podpory budovania miestnej komunity a jej vzťahu k prírode.
Hlavným cieľom projektu je podpora biodiverzity v cieľovej oblasti. Udeje sa tak prostredníctvom aplikácie prírode blízkych manažérskych prístupov, s využitím najnovších technológií na inventarizáciu a monitorovanie lesných ekosystémov. Zároveň je súčasťou zámeru komplexný program environmentálnej výchovy a aktivity na zvýšenie povedomia o ochrane biodiverzity.
Konateľ mestských lesov František Pisarčík pre TASR spresnil, že aktivity budú vykonávať v lokalitách Fľak a Tatranská Kotlina. Pestovné práce sa zrealizujú na celkovej ploche viac ako 100 hektárov. „Vysadíme asi 50.000 stromčekov, predovšetkým deficitných drevín ako buk, brest a lipa. Budeme dávať čipy do stromov na zistenie ich zdravotného stavu a tiež ich skenovať. Z tej edukačnej činnosti budeme robiť aktivity formou lesnej pedagogiky pre deti, seniorov aj obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity,“ konkretizoval Pisarčík.
Cieľom jednotlivých opatrení je ochrana mladých stromov pred zverou, výsadba chýbajúcich pôvodných drevín či unikátne pestovanie stromčekov na výsadby pomocou špeciálnych substrátov vyrobených z kalu a popola. Ráta sa tiež so založením dvoch marteloskopov - živých lesných laboratórií. Odborníci tiež budú mapovať a monitorovať les pomocou najmodernejších technológií či simulovať budúci vývoj lesa. „Tento projekt prepája vedu a výskum s reálnym hospodárením v lese v podmienkach národného parku v Belianskych Tatrách,“ dodal Bieľak.
Celkový rozpočet projektu je viac ako 520.000 eur, pričom grant je vo výške 497.000 eur. Na realizácii participuje aj Národné lesnícke centrum Zvolen, občianske združenie Pro Silva Slovakia a švajčiarska Univerzita aplikovaných vied Bern. Do projektu budú zapojené rôzne vekové kategórie lokálnych obyvateľov s cieľom podpory budovania miestnej komunity a jej vzťahu k prírode.