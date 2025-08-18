< sekcia Regióny
Spišská Belá zmodernizuje multifunkčné ihrisko na Moskovskej ulici
Časť zdrojov na modernizáciu mesto získalo vďaka úspešnej žiadosti o poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu.
Autor TASR
Spišská Belá 18. augusta (TASR) - Multifunkčné ihrisko na Moskovskej ulici v Spišskej Belej v okrese Kežmarok zmodernizujú. Zámer schválili miestni poslanci na nedávnom rokovaní zastupiteľstva. Na sociálnej sieti o tom informoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a tamojší poslanec Štefan Bieľak. Na športovisku vymenia trávnik, ktorý bol po takmer deviatich rokoch na niektorých miestach značne poškodený, a tým podľa Bieľaka aj nebezpečný.
„Uvedené ihrisko bolo vybudované v roku 2005 a jeho modernizácia prebehla v roku 2016. Navyše, predmetné ihrisko pravidelne využíva nielen široká verejnosť, ale aj blízka základná škola na hodiny telesnej výchovy. Celkové predbežné náklady boli vyčíslené na 35.000 eur a budú hradené z rozpočtu mesta,“ uviedol Bieľak.
Časť zdrojov na modernizáciu mesto získalo vďaka úspešnej žiadosti o poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu v rámci plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok, na spolufinancovanie europrojektu výstavby cyklochodníka na Továrenskej ulici. „Takto bude refundovaných viac ako 18.000 eur, ktoré môžeme použiť na výmenu vyššie uvedeného trávnika a zvyšok sa doplatí z rezervného fondu mesta,“ dodal Bieľak s tým, že výmena trávnika by sa mala zrealizovať do konca septembra.
