< sekcia Regióny
Spišská Belá zmodernizuje priestory Múzea Dr. Michala Greisigera
Realizácia projektu je naplánovaná na budúci rok. Múzeum sídli v národnej kultúrnej pamiatke - meštianskom dome na Hviezdoslavovej ulici.
Autor TASR
Spišská Belá 30. decembra (TASR) - Na poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili mestskí poslanci v Spišskej Belej v okrese Kežmarok viacero projektových zámerov. Jedným z nich je modernizácia expozície v Múzeu Dr. Michala Greisigera, na ktorý v rámci výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu získali štátnu dotáciu. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a tamojší poslanec Štefan Bieľak informoval, že výška nenávratného finančného príspevku je vo výške takmer 326.000 eur.
Zvyšok z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú na úrovni približne 362.000 eur, dofinancuje mesto zo svojho rozpočtu. Realizácia projektu je naplánovaná na budúci rok. Múzeum sídli v národnej kultúrnej pamiatke - meštianskom dome na Hviezdoslavovej ulici.
Mesto na webovej stránke uvádza, že cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu interiéru objektu a modernizácia výstavných priestorov múzea. Snahou je zachovanie jeho historických, architektonických a remeselných hodnôt. „Pôjde o obnovu podláh, omietok a elektroinštalácie, zlepšenie bezpečnosti a bezbariérovosti priestorov, inštaláciu energeticky úsporného osvetlenia a vytvorenie modernej, interaktívnej a vzdelávacej expozície,“ dodáva samospráva. Realizácia je naplánovaná od apríla do októbra 2026. Projekt podľa radnice prispeje k dôstojnému zachovaniu a prezentácii národnej kultúrnej pamiatky, k zvýšeniu atraktivity kultúrnej ponuky mesta a k rozvoju udržateľného cestovného ruchu. „Výsledok bude verejnoprospešný a bezodplatný pre návštevníkov a výrazne prispeje k rozvoju miestneho kultúrneho turizmu. Projekt sa dotkne iba interiéru budovy,“ podotklo mesto.
Poslanci okrem toho schválili aj čiastočnú obnovu budovy Základnej školy J. M. Petzvala. Bieľak uviedol, že v tomto prípade z plánu obnovy mesto získalo takmer 250.000 eur. „Skutočné výdavky však budú nižšie na základe verejného obstarávania, a to vo výške niečo viac ako 154.000 eur s DPH. Realizácia projektu je v roku 2026,“ dodal.
Poslanci tiež požiadali primátora Petra Ziburu, aby predložil na januárové rokovanie komisie výstavby a mestského zastupiteľstva architektonickú štúdiu na výstavbu parkovacieho domu. Ten má stáť na súčasnom parkovisku pri obchodnom dome na Ulici SNP.
Zvyšok z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú na úrovni približne 362.000 eur, dofinancuje mesto zo svojho rozpočtu. Realizácia projektu je naplánovaná na budúci rok. Múzeum sídli v národnej kultúrnej pamiatke - meštianskom dome na Hviezdoslavovej ulici.
Mesto na webovej stránke uvádza, že cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu interiéru objektu a modernizácia výstavných priestorov múzea. Snahou je zachovanie jeho historických, architektonických a remeselných hodnôt. „Pôjde o obnovu podláh, omietok a elektroinštalácie, zlepšenie bezpečnosti a bezbariérovosti priestorov, inštaláciu energeticky úsporného osvetlenia a vytvorenie modernej, interaktívnej a vzdelávacej expozície,“ dodáva samospráva. Realizácia je naplánovaná od apríla do októbra 2026. Projekt podľa radnice prispeje k dôstojnému zachovaniu a prezentácii národnej kultúrnej pamiatky, k zvýšeniu atraktivity kultúrnej ponuky mesta a k rozvoju udržateľného cestovného ruchu. „Výsledok bude verejnoprospešný a bezodplatný pre návštevníkov a výrazne prispeje k rozvoju miestneho kultúrneho turizmu. Projekt sa dotkne iba interiéru budovy,“ podotklo mesto.
Poslanci okrem toho schválili aj čiastočnú obnovu budovy Základnej školy J. M. Petzvala. Bieľak uviedol, že v tomto prípade z plánu obnovy mesto získalo takmer 250.000 eur. „Skutočné výdavky však budú nižšie na základe verejného obstarávania, a to vo výške niečo viac ako 154.000 eur s DPH. Realizácia projektu je v roku 2026,“ dodal.
Poslanci tiež požiadali primátora Petra Ziburu, aby predložil na januárové rokovanie komisie výstavby a mestského zastupiteľstva architektonickú štúdiu na výstavbu parkovacieho domu. Ten má stáť na súčasnom parkovisku pri obchodnom dome na Ulici SNP.