Spišská Belá zrealizovala energetické opatrenia v ZŠ J. M. Petzvala
Opatrenia na zníženie spotreby energií sa podarilo zrealizovať vďaka dotácii z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Autor TASR
Spišská Belá 1. júna (TASR) - Mesto Spišská Belá úspešne zrealizovalo energetické opatrenia v budove Základnej školy J. M. Petzvala. Samospráva na webovej stránke informovala, že na projekt získali externé zdroje a investíciu ukončili v máji. Mesto pritom ráta s celkovou úsporou energií na úrovni zhruba 50 percent ročne a zlepší sa tiež tepelný komfort.
„Projekt je financovaný v rámci komponentu REPowerEU na zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov. Na realizáciu projektu nám bola schválená podpora vo výške takmer 250.000 eur, pričom financovanie pokrýva 100 percent oprávnených výdavkov projektu,“ uviedlo mesto.
Opatrenia na zníženie spotreby energií sa podarilo zrealizovať vďaka dotácii z Plánu obnovy a odolnosti SR. Súčasťou projektu pritom bola refundácia zákazky z roku 2023 v hodnote takmer 73.000 eur. V rámci nej zhotoviteľ zrealizoval najmä tepelné izolácie a tesárske práce. „Konkrétne ide o zateplenie podláh minerálnou izoláciou, zateplenie stropu, montáž OSB dosiek, uloženie drevených roštov a ďalšie práce súvisiace so zlepšením tepelnoizolačných vlastností budovy,“ vymenovalo mesto.
Druhou časťou projektu bola zákazka za ďalších takmer 55.000 eur, ktorej predmetom bola výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií.
Primátor Peter Zibura pre TASR doplnil, že vďaka spomínanej refundácii sa podarilo vytvoriť zdroje na rekonštrukciu plynovej kotolne v škole, ktorá už je po dobe životnosti. S prácami sa začne na budúci týždeň a ukončia ich ešte v tomto roku. Ráta sa pritom aj s rekonštrukciou rozvodov tepla a tieto práce bude mesto financovať formou úveru. „Celková investícia je po verejnom obstarávaní na úrovni zhruba 132.000 eur,“ uviedol Zibura.
V budove školy mali pôvodne v pláne realizovať aj tepelnoizolačný náter pod strechou. „To sa však vzhľadom na stav strechy nepodarilo, a tak budeme musieť zo spomínanej dotácie viac ako 100.000 vrátiť,“ dodal. ZŠ J. M. Petzvala v súčasnosti navštevuje takmer 400 detí.
