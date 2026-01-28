< sekcia Regióny
Spišská diecéza tento rok oslavuje 250. výročie svojho vzniku
Autor TASR
Spišské Podhradie 28. januára (TASR) - Spišská diecéza v tomto roku oslavuje významné jubileum. V marci totiž uplynie 250 rokov od jej vzniku. Biskup František Trstenský informoval, že pri tejto príležitosti počas roka chystajú viaceré podujatia.
„Chceme to osláviť v slobodných časoch, keďže pred 50 rokmi bolo obdobie neslobody. Pripravili sme niekoľko duchovných aj kultúrnych podujatí. Otvorenie samotného jubilea bude 13. marca v Konkatedrále v Poprade a slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Péter Erdő, budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup, pretože my sme vlastne vznikli odčlenením sa od ostrihomskej arcidiecézy,“ priblížil Trstenský.
Nasledovať bude posledný májový víkend podujatie Spišský Jeruzalem. Významnú udalosť si pripomenú aj v júli na Levočskej púti, na ktorú prijal pozvanie jeruzalemský patriarcha, kardinál Pierbattista Pizzaballa. Súčasťou osláv bude aj Národné stretnutie mládeže v lete v Poprade a program vyvrcholí 26. septembra v Spišskej Kapitule, kde bude omšu celebrovať legát svätého otca. „Okrem toho máme pripravenú aj limitovanú edíciu svätého písma, do ktorého nám predhovor napísal samotný pápež Lev XIV,“ upozornil spišský biskup.
Spišskú diecézu vyhlásil pápež Pius VI a vznikla 13. marca 1776, avšak v pozadí stojí žena - vtedajšia panovníčka Mária Terézia. Tá sa už rok predtým obrátila na pápeža s územným rozdelením diecéz, okrem Spišskej diecézy v tom roku totiž vznikla aj Rožňavská a Bystrická diecéza. Sídlom Spišského biskupstva sa stala Spišská Kapitula, ktorej história siaha pravdepodobne do 12. storočia.
„Na začiatku v roku 1776 mala Spišská diecéza 119 farností, dnes je to 180 farností v regiónoch Orava, Liptov a Spiš. Diecézy sú vlastne menšie organizačné jednotky, aby to bolo flexibilné, bližšie a účinnejšie. Aj sa tak hovorí v dejinách, že tie koncové kraje pre Rakúsko-Uhorsko, sa zrazu rozhodnutím Márie Terézie dostali do centra diania, boli povýšené, že majú samostatnú štruktúru. Od 18. storočia nastal veľký rozvoj. A to je zmysel diecéz, aby bol biskup bližšie cez svojich kňazov, aby sme neboli len štruktúrou a inštitúciou, ale najmä spoločenstvom,“ uzatvára Trstenský.
