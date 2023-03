Spišská katolícka charita bude roznášať balíčky chudobným

Spišská Nová Ves 21. marca (TASR) - Desaťtisíce detí, dospelých aj seniorov na Slovensku žijú pod hranicou chudoby. Upozorňuje na to Spišská katolícka charita (SpKCH) s tým, že práve týmto ľuďom je určená pomoc, na ktorú dostalo Slovensko z eurofondov viac než päť miliónov eur. Potravinové balíčky dostane takmer 100.000 Slovákov a roznášať ich na Spiši, Liptove a Orave budú od pondelka 27. marca aj ľudia zo SpKCH. Informoval o tom PR manažér charity Marek Baláž s tým, že distribuovať budú aj viac ako 65.000 hygienických balíčkov.



"Dohromady je to 1300 ton múky, cestovín či konzerv. Pri potravinových balíčkoch je koncovým príjemcom spravidla poberateľ dávky v hmotnej núdzi, pri hygienických je to rodina s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi, ktorej sa taktiež poskytuje táto dávka. Najviac balíčkov smeruje na východ Slovenska," uviedol Baláž.



Dodal, že v každej krabici ľudia nájdu 14 kilogramov trvanlivých potravín, okrem múky je to detská krupica, ryža, kompóty či med. Distribučnými miestami v spomínaných regiónoch budú mestá Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Poprad, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.



Dobrou správou podľa SpKCH je, že takáto distribúcia potravín a hygienických potrieb bude v roku 2023 celkom trikrát. "Teraz na jar, v lete a posledná bude na jeseň," dodal Baláž.