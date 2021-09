Spišská katolícka charita pomohla obyvateľom Novej Belej

Spišská Nová Ves 29. septembra (TASR) – Spišská katolícka charita zorganizovala zbierku pre obyvateľov poľskej obce Nová Belá, kde v júni tohto roka následkom požiaru prišlo o strechu nad hlavou 21 rodín. Celkovo sa na Slovensku vyzbieralo 56.000 eur a sumou 5000 eur prispela charita hneď po ničivom požiari.



Ako pre TASR uviedol diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček, spomenutá obec bola niekedy súčasťou Spišskej diecézy, čo bolo jedným z dôvodov zorganizovania zbierky.



"V zbierke sme vyzbierali viac ako 54.000 eur. Ukončili sme ju pred dvoma týždňami. Medzitým sme dostali ešte 2000 eur, čiže celkovo bolo darovaných 61.000 eur. Peniaze sme odovzdali riaditeľovi krakovskej charity, pretože to je naša partnerská organizácia v Poľsku. Budú použité pre všetky rodiny, či už slovenské alebo poľské," doplnil Vilček.



"Musím povedať zaujímavú vec, že u nás, keď niekto vyhorí, tak len kým vybaví nejaké povolenie, tak to trvá celé mesiace. Tam aj keď to bolo v pamiatkovej zóne, pamiatkari im za dva dni dali povolenie zbúrať, za týždeň, keď som tam bol, už búrali. Za tri mesiace aj za pomoci dobrodincov z Poľska sa im podarilo postaviť nové domy. Peniaze od nás im pomôžu na elektrické rozvody, kúrenie, kanalizáciu a podobne," priblížil Vilček.



Ničivý požiar v obci Nová Belá v sobotu 19. júna si vyžiadal deväť zranených, medzi vyše 40 plameňmi zasiahnutými budovami boli aj obydlia slovenskej menšiny žijúcej v tomto pohraničnom sídle patriacom do regiónu Spiš. O strechu nad hlavou prišlo 21 domácností obyvateľov so slovenskými koreňmi. V jednom prípade dom zhorel úplne aj s hospodárskou budovou a zvieratami.