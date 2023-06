Spišská katolícka charita sa opäť zapojí do zbierky školských pomôcok

Spišská Nová Ves 1. júna (TASR) - Spišská katolícka charita (SpKCH) so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa aj tento rok zapojí do zbierky školských pomôcok, ktorú spustili symbolicky vo štvrtok na Medzinárodný deň detí. PR manažér SpKCH Marek Baláž informoval, že potrvá až do 15. septembra. Hlavným organizátorom je Slovenská katolícka charita spolu s 11 arcidiecéznymi, diecéznymi a eparchiálnymi charitami.



Baláž uviedol, že darované pomôcky môžu byť nové alebo používané. "Zbierame písacie potreby, zošity, pomôcky na výtvarnú výchovu i rysovacie potreby či peračníky. Darcovia tiež môžu priniesť vrecká na prezuvky a telocvik, desiatové boxy, školské tašky alebo obaly na zošity," vymenoval Baláž. Okrem toho je možné darovať aj zachovalú a stále funkčnú elektroniku, ktorú deti využijú pri príprave na vyučovanie alebo na prezentáciu školských projektov. "Táto možnosť môže byť zaujímavá napríklad pre firmy a spoločnosti, ktoré každoročne vyraďujú staršie modely zariadení," upozornil Baláž.



Okrem materiálnych vecí sa do zbierky dá prispieť aj finančne. Vyzbierané peniaze sa prerozdelia medzi charity a obyčajne z nich zaplatia konkrétnemu dieťaťu voľnočasovú aktivitu alebo zakúpia drahšiu školskú pomôcku. Minulý rok napríklad SpKCH z týchto zdrojov pomohla deťom v Centre pre deti a rodiny (CDR) v Liptovskom Mikuláši a v Zariadení núdzového bývania (ZNB) v Rabči.



"Školské pomôcky môžu ľudia priniesť na niektoré zo zberných miest. Ich zoznam v rámci Oravy, Liptova a Spiša je dostupný na webstránke SpKCH. Zbierka má najviac priaznivcov medzi žiakmi a študentmi končiacich ročníkov a hoci prebieha od júna až do polovice septembra, najsilnejšie týždne sú práve tie, keď sa čistia lavice a vypratávajú skrinky doma i v škole," uzavrel Baláž.