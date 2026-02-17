< sekcia Regióny
Spišská katolícka charita spúšťa tradičnú jarnú zbierku
Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom v náročných životných situáciách.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. februára (TASR) - Spišská katolícka charita (SpKCH) spúšťa tradičnú jarnú zbierku, tentoraz pod názvom „Krehkí ako jar“. PR manažér charity Marek Baláž informoval, že zbierka sa koná pod záštitou spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Veriaci do nej môžu prispieť v kostoloch počas prvej pôstnej nedele 22. februára.
Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom v náročných životných situáciách. Téma pritom poukazuje na krehkosť ako prirodzenú súčasť života - chorobu, stratu práce, osamelosť či rodinné krízy. „Každý človek môže prežiť obdobie, keď potrebuje pomoc druhých. Solidarita a blízkosť sú konkrétnym prejavom kresťanskej lásky,“ podotkol Trstenský.
Výťažok zo zbierky pomôže rodinám v kríze, seniorom, ľuďom bez domova, chorým a zdravotne znevýhodneným či deťom bez stabilného zázemia. Prispieť je možné priamo v kostoloch, ale aj finančným darom na účet SpKCH, ktorý záujemcovia nájdu na stránke charity.
Zbierka na charitu SpKCH sa koná vždy dvakrát v roku. Baláž pre TASR dodal, že počas vlaňajšej jesennej zbierky sa podarilo získať takmer 190.000 eur. Finančné prostriedky využili na nákup vozidla pre klientov denného stacionára v Údole, spolufinancovanie kúpy novej budovy pre ADS v Starej Ľubovni, nové oplotenie v zariadení núdzového bývania v Dome Charitas sv. Patrika v Spišskom Podhradí i na spolufinancovanie výťahu pre klientov v dennom stacionári v Námestove. Zdroje tiež použili na dofinancovanie opatrovateľskej služby SpKCH, prevádzky centra podpory pre ukrajinských utečencov v Poprade a zariadení pre seniorov v Matejovciach nad Hornádom a Vyšnom Slavkove.
