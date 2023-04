Spišská katolícka charita v Dolnom Kubíne získala nové vybavenie

Dolný Kubín 10. apríla (TASR) – Do pobočky Spišskej katolíckej charity v Dolnom Kubíne pribudlo 20 postelí s matracmi proti preležaninám, oxygenerátory aj auto. Nové vybavenie sa podarilo získať z výzvy Miestnej akčnej skupiny (MAS) Orava, charita naň získala nenávratný finančný príspevok 49.000 eur. TASR o tom informoval manažér MAS Ondrej Šeliga.



Nové vybavenie je podľa Jána Draba zo Spišskej katolíckej charity v Dolnom Kubíne veľmi potrebné. "Ľudí, ktorí sú v núdzi, máme veľmi veľa nielen na území Oravy, ale aj v celej Spišskej diecéze," vysvetlil.



Zdôraznil, že postele s tzv. antidekubitnými matracmi sú užitočné pre tých, ktorí sa doma starajú o ležiaceho pacienta. "Obyčajná posteľ je nedostačujúca. Ak chceme urobiť nejaký úkon, je nám oveľa príjemnejšie, keď si vieme nastaviť posteľ a príjemnejšie je to aj pre ležiaceho. Súčasťou postele je antidekubitný matrac, ktorý slúži proti preležaninám," uviedol Drab.



Oxygenerátory poslúžia pre pacientov s problémami s dýchaním. Pracovníci charity ich využívali najmä v období pandémie nového koronavírusu, keď bol ich počet obmedzený. Pribudol tiež sedemmiestny automobil, ktorý pomôže previezť klientov, no slúži aj na prepravu zamestnancov či materiálu alebo potravín.