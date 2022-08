Spišská katolícka charita zorganizovala tábor aj pre ukrajinské deti

Vysoké Tatry 15. augusta (TASR) - Spišská katolícka charita (SpKCH) zorganizovala počas leta denný tábor aj pre ukrajinské deti. Počas štyroch turnusov sa na ňom zúčastnilo takmer 150 detí z okolia Dolného Smokovca, Kežmarku a Popradu. Pre TASR to uviedla Katarína Havrilová zo SpKCH s tým, že každý deň bol tábor zameraný na integráciu a zúčastnili sa na ňom ukrajinské aj slovenské deti.



"Mali sme aj veľa žiadostí na opakovaný návrat do tábora. Bol to požehnaný čas, veľa sme sa všetci naučili. Nikomu nevadilo že hovoríme dvoma jazykmi. Ukrajinské deti krásne zvládali náš jazyk, dokonca niektoré veľmi pekne hovorili po slovensky," zhodnotila vedúca tábora Eva Puškárová, ktorá najväčší prínos vidí v spojení slovenských rímskokatolíkov a pravoslávnych Ukrajincov



SpKCH v súčasnosti pomáha v rôznych regiónoch Slovenska niekoľkým stovkám odídencov z Ukrajiny, v Poprade sprevádzkovali denné detské centrum s kapacitou 20 detí. "Okrem iného im poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú individuálnu aj skupinovú terapiu či kurzy slovenského jazyka, sprevádzame ich na úrade práce," vymenovala Havrilová. Charita naďalej pomáha aj priamo na Ukrajine, pomoc distribuujú aj na východ do najviac zasiahnutých oblastí.



Komunikácia so štátnymi orgánmi sa podľa SpKCH zlepšila od začiatku učeneckej krízy len minimálne. Dotácia na ubytovanie sa končí 30. septembra a v polovici augusta zatiaľ charita nemá informácie, či a ako bude podpora ubytovania pokračovať. "Obávame sa, že ukrajinskí utečenci dostanú výpovede a budú musieť z ubytovania odísť," upozornila Havrilová. Problémom tiež podľa charity ostáva zamestnateľnosť Ukrajincov v odbore. Podľa aktuálnych kritérií sú totiž na Slovensku nedostatočne kvalifikovaní. "Konkrétne by sme mohli zamestnať napríklad učiteľky či zdravotné sestry s dlhoročnou praxou. Už dlho hľadáme zdravotnú sestru do hospicu v Ľubici, máme aj ukrajinskú zdravotnú sestru s 20-ročnou praxou, ktorá má o pozíciu záujem. Aby sme ju mohli zamestnať, musí však absolvovať štúdium odznova na Slovensku," objasnila Havrilová.



Pomoc odídencom financuje SpKCH vďaka podpore z rôznych medzinárodných aj tuzemských projektov, nadácií, darov a prostredníctvom verejnej zbierky.