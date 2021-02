Spišská katolícka charita zvláda pandémiu aj vďaka štedrosti Slovákov

Spišská Nová Ves 16. februára (TASR) - Spišská katolícka charita (SpKCH) zvláda pandémiu nového koronavírusu aj vďaka štedrosti Slovákov. Veľkou pomocou bol výťažok z jesennej zbierky. SpKCH pomáhala stovkám núdznych od detí cez mladých, zdravotne znevýhodnených, seniorov až po ľudí bez domova či umierajúcich. TASR o tom informovala Alžbeta Šutková z oddelenia PR a marketingu SpKCH.



Spišská katolícka charita sa aj v tomto roku stará o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých na území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia. Podľa slov jej riaditeľa Pavla Vilčeka je charita nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu aj bežní ľudia pomôcť núdznym, ku ktorým by sa inak pomoc nedostala. „Ďakujeme za každú modlitbu, materiálnu pomoc a finančný dar, ktorý ,sa neskvapalní', neslúži na reklamu, ale príde priamo k tým, ktorí pomoc potrebujú,“ uviedol Vilček.



Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity môžu darcovia počas najbližšej jarnej zbierky na charitu, ktorá by sa mala uskutočniť v nedeľu (21. 2.) v kostoloch na území celého Slovenska. „Výťažky zo zbierky na území Spišskej diecézy sú určené pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity,“ ozrejmila Šutková.



V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch však charita zriadila aj online zbierku. Služby charity môže verejnosť podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu, ktoré je zverejnené na webovej stránke SpKCH caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú SMS správu.



Zbierka na charitu je pravidelnou celoslovenskou zbierkou, ktorá sa uskutočňuje vždy dvakrát do roka vo všetkých kostoloch na území celého Slovenska – na prvú pôstnu nedeľu a na prvú adventnú nedeľu.