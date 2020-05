Spišská knižnica, Múzeum Spiša a Galéria umelcov Spiša otvárajú brány

Spišská Nová Ves 18. mája (TASR) - V súvislosti s uvoľňovaním opatrení otvárajú svoje prevádzky viaceré kultúrne inštitúcie v Spišskej Novej Vsi. Spišská knižnica sa otvorila pre verejnosť už v pondelok. O deň neskôr, 19. mája, sa k nej pridáva aj Múzeum Spiša a Galéria umelcov Spiša. Vstúpiť do interiérov týchto inštitúcií bude možné len pri zabezpečení všetkých bezpečnostných opatrení, informuje o tom Turistické informačné centrum v Spišskej Novej Vsi.



Knižnica poskytuje služby v obmedzenom režime. Na svojej stránke uvádza, že do priestorov knižnice je povolený vstup iba s ochranou úst a nosa. Návštevníci musia použiť dezinfekciu rúk alebo rukavice a dodržiavať dvojmetrový odstup. Podmienkou je doniesť si vlastné pero a riadiť sa pokynmi knihovníka, ktorý bude regulovať počet návštevníkov. Prístup verejnosti na internet je zrušený a rovnako nie je povolený ani vstup do čitárne. Čas od 9.00 h do 11.00 h je vyhradený pre seniorov nad 65 rokov.



Múzeum Spiša, ktoré sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice, sa opätovne otvára v utorok (19. 5.). V režime sprísnených hygienických podmienok ponúka prehliadky aktuálnych výstav či predaj suvenírov. Ako na svojej stránke uvádza múzeum, maximálny počet návštevníkov v rovnakom čase je 35 osôb. Múzeum súčasne otvára aj kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach.



Galéria umelcov Spiša sa otvára pre návštevníkov od utorka, a to v obmedzenom režime do 31. mája. Podľa riaditeľky galérie Lucie Benickej pre finalizáciu rekonštrukcie výťahu a následnú reinštaláciu stálej expozície Terra Gothica budú sprístupnené iba dva výstavné priestory, stála expozícia Jozef Hanula a aktuálna výstava Sacrelacrum/Sacral Elementum IV. V uvedenom termíne bude galéria pre návštevníkov sprístupnená od pondelka do piatka v čase od 11.00 do 15.00 h za sprísnených hygienických opatrení.