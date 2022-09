Spišská Mesto Nová Ves začalo šetriť energie už v lete

Spišská Nová Ves 29. septembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi začali šetriť energie v budovách mesta už v lete, mestská spoločnosť Emkobel chystá ďalšie opatrenia. Jej riaditeľ Marián Bubeník uviedol, že doteraz sa podarilo napríklad inštalovať fotovoltické panely na plynovej kotolni na sídlisku Mier.



"Ďalších 400.000 eur bolo vyčlenených na spracovanie projektu kogeneračnej jednotky o výkone 360 kw s tepelným čerpadlom na kotolni na sídlisku Tarča a jeho realizáciu. Medzi zámermi na tento rok je aj vypracovanie štúdie realizovateľnosti geotermálneho vrtu pre potreby použitia geotermálnej energie na vykurovanie," priblížil Bubeník. Vyplýva to z návrhu plánu investícií spoločnosti na tento rok.



Výrazné šetrenie energií na pracoviskách v mestských budovách a organizáciách mesto zaviedlo už skôr. Medzi požiadavkami bolo zbytočne nesvietiť, neprekurovať, nezapínať klimatizáciu, kumulovať jednotlivé presuny automobilmi, vypínať počítače, či neplytvať spotrebným materiálom. V posledných rokoch tiež samospráva investovala do aplikácie na zber dát okolo spotreby energií, pričom do systému sú zapojené všetky rozpočtové a príspevkové organizácie mesta aj všetky materské školy. "V minulom roku sa realizovala automatická regulácia kúrenia v športovej hale, plavárni a kúpalisku a na zimnom štadióne funguje automatický úsporný režim osvetlenia," doplnil primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.



Bubeník dodal, že do konca kalendárneho roka je cena tepla ešte neovplyvnená cenou plynu, nakoľko ju mali zakontrahovanú na úrovni 20 eur za MWh. "Od nového roka bude cena plynu závisieť od toho, či orgány štátu zastropujú energie, alebo nie. Ak budú zastropované ceny plynu a elektriny, budú sa od toho odvíjať náklady na teplo. Ak nie, bude vychádzať z trhovej ceny. Aká bude, to ešte povedať nevieme," doplnil riaditeľ s tým, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil od 19. septembra novú vyhlášku pre výpočet ceny tepla. Dodávateľ podľa nej môže dať do ceny maximálne priemernú cenu plynu v mesiaci, v ktorom plyn nakupuje, zvýšenú o 15 percent. "Plyn u nás tvorí rozhodujúcu zložku pri cene tepla, doposiaľ to bolo asi 60 percent. Fixné náklady sú asi 20 percent a ďalších 20 percent je DPH," uzavrel Bubeník.