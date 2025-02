Spišská Nová Ves chce investovať do obnovy plavárne i zimného štadióna

Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves má v pláne tri významné investičné zámery. Na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva ich bude popoludní prezentovať aj tamojším poslancom. Ide o modernizáciu krytej plavárne, zimného štadióna a zníženie energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy (ZUŠ). Vyplýva to zo zverejnených materiálov.



V prípade modernizácie krytej plavárne mesto ešte koncom minulého roka vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa. Projekt chce samospráva financovať prostredníctvom takzvanej garantovanej energetickej služby (GES) v rámci mechanizmu ELENA (Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie). Na základe výsledkov energetického auditu je na plavárni navrhnuté okrem iného zateplenie budovy, modernizácia osvetlenia či vytvorenie fovoltickej elektrárne, zabudovanie tepelného čerpadla a tiež prekrytie bazénovej plochy. Celková investícia je pritom na úrovni 1,1 milióna eur, ďalších 370.000 eur je odhadovaný náklad na prevádzku GES počas 15 rokov. "Po vyhodnotení procesu VO bude známy víťazný uchádzač a konkrétne podmienky poskytovania garantovanej energetickej služby," uvádza sa v materiáli.



Ďalšou plánovanou investíciou je modernizácia zimného štadióna, na ktorú mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške päť miliónov eur. Samospráva v súčasnosti vyhodnocuje ponuky z verejného obstarávania, pričom ako najvýhodnejšia sa javí ponuka na zhotovenie stavby za 6,2 milióna eur. Pre mestský rozpočet by to znamenalo dofinancovanie na úrovni 1,2 milióna eur. Realizácia projektu je navrhnutá na tento a budúci rok. Ráta sa s rekonštrukciou šatní a hygienického vybavenia, kancelárskych priestorov, výstavbou priestorov pre divákov, médiá a takzvanej biznis zóny či vybudovaním fotovoltiky a vzduchotechniky pre hlavnú ľadovú plochu, výmenou mantinelov i obnovou bleskozvodu, ktorý je v havarijnom stave.



Cieľom rekonštrukcie objektu ZUŠ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je zachovanie historickej dispozície, fasád a tvaru striech. Navrhnuté je aj odstránenie novodobých nevhodných prístavieb. V tomto prípade už mesto ukončilo VO, pričom ponuka víťazného uchádzača predstavuje čiastku 6,115 milióna eur. Projekt chce samospráva financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR a jeho ukončenie je plánované v roku 2026. Cieľom obnovy je sanácia a odvlhčenie suterénu, výmena strechy, rekonštrukcia fasády, vybudovanie novej splaškovej i vodovodnej kanalizácie či zmena vykurovania. Ráta sa tiež s malými dispozičnými úpravami na prvom a druhom nadzemnom podlaží.



Ešte v decembri minulého roka mestskí poslanci schválili čerpanie úveru vo výške štyri milióny eur na dofinancovanie niektorých investícií. Z materiálu však vyplýva, že vyčlenené prostriedky na dofinancovanie obnovy štadióna a budovy ZUŠ postačovať nebudú. Mesto ich však bude musieť zrejme zabezpečiť až pre rok 2026.