Galéria umelcov Spiša sa opätovne otvára od 19. mája

Spišská Nová Ves 15. mája (TASR) - Galéria umelcov Spiša sa opätovne otvára pre návštevníkov od utorka (19. 5.), a to v obmedzenom režime do 31. mája. TASR o tom informovala riaditeľka galérie Lucia Benická s tým, že pre finalizáciu rekonštrukcie výťahu a následnú reinštaláciu stálej expozície Terra Gothica budú sprístupnené iba dva výstavné priestory, stála expozícia Jozef Hanula a aktuálna výstava Sacrelacrum/Sacral Elementum IV. V uvedenom termíne bude galéria pre návštevníkov sprístupnená od pondelka do piatka v čase od 11.00 do 15.00 h za sprísnených hygienických opatrení.



„Vzhľadom na to, že skupinové podujatia nie sú momentálne možné, naďalej pre vás pripravujeme Galériu OnLine s aktuálnymi informáciami, pre-linkami a preklikmi na naše nové i archívne videá, fotogalérie či úlohy pre kreatívcov. Sledovať nás môžete na našej webovej stránke, ako aj na aktívnych sociálnych sieťach. Našu zbierku nájdete na webumenia.sk a od roku 2015 sme súčasťou medzinárodného Google Art Project, ktorého zámerom je prostredníctvom vývoja najnovších technológií sprostredkovať umelecké diela užívateľom internetu po celom svete,“ priblížila Benická.



V prípade sprístupnenia galérie v bežnom režime sa návštevníci môžu tešiť na osem výstav. Top akvizície 2017 – 2018, Sacrelacrum a Imrich Svitana – Vertikály sú aktuálnymi výstavami. Medzi stále expozície patrí Jozef Hanula, Terra Gothica a Záhrada umenia. K dispozícii budú aj exteriérové prezentácie z fundusu galérie: keramické objekty Peter Smik – Srdcia, Krabice & Klobúky a banerová výstava Zo zbierky.