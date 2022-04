Spišská Nová Ves hľadá zdroje na obnovu budovy domova dôchodcov

Spišská Nová Ves 4. apríla (TASR) - Už aj poslední z klientov domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi našli po minulotýždňovom požiari svoje dočasné útočisko. Časť z nich odviezol autobus do zariadenia civilnej ochrany na Prednej Hute. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik uviedol, že mesto aktuálne spolupracuje so všetkými zložkami verejnej i štátnej správy na zabezpečení ubytovania a všetkých potrebných vecí a zároveň hľadá zdroje na obnovu poškodenej budovy.



Cieľom radnice je, aby seniori prežili krízovú situáciu v čo najlepších podmienkach. „Dostali sme možnosť umiestniť ďalších približne 50 seniorov v zariadení v Spišskej Kapitule. Ide o ľudí, ktorí sú v domácej opatere, ale ich rodiny sa o nich nemôžu postarať v plnom rozsahu,“ priblížil Bečarik.



Na stretnutí s mestskými poslancami riešila radnica finančné krytie nutných opráv, predovšetkým dočasného prekrytia strechy. Primátor sa zároveň stretol s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina). Ten po obhliadke budovy prisľúbil okrem iného finančnú pomoc vo výške 15.000 eur, podporu pri financovaní zamestnancov domova a lobing na úrade vlády za zdroje z rezervného fondu premiéra SR. „Zamestnancom pomôžeme cez systém podpory skrátenej práce. Dotáciou na humanitárnu pomoc dokážeme zariadeniu poskytnúť financie takmer okamžite. Zároveň vyčleníme zdroje na dobrovoľnícke práce, aby mohol v Spišskej Novej Vsi vzniknúť tím, ktorý bude pomáhať s odstraňovaním vzniknutých škôd,“ uviedol Krajniak na sociálnej sieti s tým, že s vedením zariadenia hľadali aj iné formy pomoci.



Radnica v súčasnosti hľadá možnosti na skorú rekonštrukciu budovy. Likvidácia škôd a sprevádzkovanie časti objektu si podľa prvých odhadov vyžiada náklady v objeme dva až 2,5 milióna eur. Takmer dvom stovkám seniorov by mala pomôcť aj zbierka a dary solidárnych subjektov. Medzi prvými registruje radnica spišskonovoveskú firmu s finančným darom vo výške 4000 eur. Prostriedky môžu poukázať aj fyzické osoby na darovací účet na základe zmluvy, číslo účtu je zverejnené na mestskej webovej stránke.



Bečarik v tomto smere vyzdvihol záujem pomôcť, či už zo strany štátnych aj miestnych organizácií. „Obraciame sa aj na ostatné samosprávy a podnikateľské subjekty s prosbou o poskytnutie financií, aby sme mohli čo najskôr pristúpiť k opravám v objekte a sprevádzkovať aspoň prvé tri poschodia s kapacitou 100 až 150 klientov. Tí sú v súčasnosti núdzovo umiestňovaní v spišskonovoveskej nemocnici a v okolitých zariadeniach sociálnych služieb,“ doplnil primátor.