Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi bude od 3. júna opäť otvorená

Spišská Nová Ves 2. júna (TASR) - Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi bude od stredy (3. 6.) opäť otvorená. Pre TASR to potvrdil vedúci plavárne a kúpaliska Ivan Magdoško.



Priblížil, že plaváreň bude k dispozícii pondelok až piatok od 13.00 do 20.00 h a cez víkend od 9.00 do 20.00 h. Pre ranných plavcov bude otvorená pondelok a štvrtok od 6.30 do 8.00 h. Výška vstupného a permanentiek sa podľa neho nemení. Platnosť permanentiek sa predlžuje o čas nariadeného zatvorenia.



Vedúci plavárne dodáva, že k dispozícii bude 25-metrový bazén s hĺbkou vody od 120 do 380 centimetrov. Súčasťou je neplavecký bazén s hĺbkou od 60 do 80 centimetrov. Návštevníci môžu využívať aj saunu a masáže.