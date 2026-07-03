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Bezpečnostné opatrenia:Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi na víkend uzavrú
Rozhodnutie prijalo vedenie mesta na základe pracovného rokovania so správcom kúpaliska a zástupcami zainteresovaných zložiek.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) - Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude počas nadchádzajúceho víkendu 4. a 5. júla zatvorené. Dôvodom je, že mesto prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami z mestského úradu Edita Gondová. Mesto okrem iného plánuje znížiť jeho kapacitu a zvýšiť vstupné.
Rozhodnutie prijalo vedenie mesta na základe pracovného rokovania so správcom kúpaliska a zástupcami zainteresovaných zložiek. Reaguje tak tiež na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov súvisiace s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narúšaním verejného poriadku.
„Počas víkendu prebehne dôkladná sanitácia bazénov, technologických zariadení aj celého areálu, aby bolo kúpalisko pripravené na bezpečnú prevádzku,“ uviedla Gondová. Od pondelka 6. júla bude kúpalisko opätovne otvorené už podľa nového prevádzkového poriadku, ktorý prináša viaceré zmeny. Jeho súčasťou je aj zníženie maximálnej kapacity, ktorá umožní lepšie regulovať počet návštevníkov v areáli a prispieť k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prostrediu pre všetkých. Výrazne sa posilní bezpečnosť, pričom mesto rozširuje spoluprácu s Policajným zborom SR, Mestskou políciou a Súkromnou bezpečnostnou službou. Zvýši sa aj počet kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienických noriem už pri vstupe do areálu. Personál kúpaliska absolvoval školenie, aby vedel dôsledne uplatňovať nové pravidlá a riešiť prípadné porušovanie poriadku. Súčasťou prijatých opatrení je aj výrazné zvýšenie vstupného, a to 2,5-násobne v prípade dospelej osoby. Zvýhodnené vstupné budú mať obyvatelia s trvalým pobytom v meste.
Cieľom prijatých opatrení je podľa mesta vytvoriť podmienky, aby sa na kúpalisku cítili bezpečne a komfortne všetci návštevníci, ktorí rešpektujú pravidlá. Samospráva bude dôsledne trvať na dodržiavaní prevádzkového poriadku a pripomína, že nebude tolerovať správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, hygienu alebo pokojný priebeh letnej rekreácie ostatných návštevníkov.
„Verím, že prijaté systémové opatrenia a zmeny prispejú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a pohody všetkých návštevníkov letného kúpaliska. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia aj návštevníci mesta cítiť príjemne, bezpečne a budú si môcť naplno užiť letné dni,“ dodáva riaditeľ Správy telovýchovných zariadení mesta Vladimír Hovaňák.
Rozhodnutie prijalo vedenie mesta na základe pracovného rokovania so správcom kúpaliska a zástupcami zainteresovaných zložiek. Reaguje tak tiež na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov súvisiace s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narúšaním verejného poriadku.
„Počas víkendu prebehne dôkladná sanitácia bazénov, technologických zariadení aj celého areálu, aby bolo kúpalisko pripravené na bezpečnú prevádzku,“ uviedla Gondová. Od pondelka 6. júla bude kúpalisko opätovne otvorené už podľa nového prevádzkového poriadku, ktorý prináša viaceré zmeny. Jeho súčasťou je aj zníženie maximálnej kapacity, ktorá umožní lepšie regulovať počet návštevníkov v areáli a prispieť k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prostrediu pre všetkých. Výrazne sa posilní bezpečnosť, pričom mesto rozširuje spoluprácu s Policajným zborom SR, Mestskou políciou a Súkromnou bezpečnostnou službou. Zvýši sa aj počet kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienických noriem už pri vstupe do areálu. Personál kúpaliska absolvoval školenie, aby vedel dôsledne uplatňovať nové pravidlá a riešiť prípadné porušovanie poriadku. Súčasťou prijatých opatrení je aj výrazné zvýšenie vstupného, a to 2,5-násobne v prípade dospelej osoby. Zvýhodnené vstupné budú mať obyvatelia s trvalým pobytom v meste.
Cieľom prijatých opatrení je podľa mesta vytvoriť podmienky, aby sa na kúpalisku cítili bezpečne a komfortne všetci návštevníci, ktorí rešpektujú pravidlá. Samospráva bude dôsledne trvať na dodržiavaní prevádzkového poriadku a pripomína, že nebude tolerovať správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, hygienu alebo pokojný priebeh letnej rekreácie ostatných návštevníkov.
„Verím, že prijaté systémové opatrenia a zmeny prispejú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a pohody všetkých návštevníkov letného kúpaliska. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia aj návštevníci mesta cítiť príjemne, bezpečne a budú si môcť naplno užiť letné dni,“ dodáva riaditeľ Správy telovýchovných zariadení mesta Vladimír Hovaňák.