Na koncerte pre Ukrajinu v Spišskej Novej Vsi vystúpia miestni umelci

Spišská Nová Ves 12. marca (TASR) – Na Radničnom námestí pred Redutou v Spišskej Novej Vsi pripravila skupina tamojších umelcov v spolupráci s mestským kultúrnym centrom a mestom Spišská Nová Ves na nedeľu 13. marca Koncert pre Ukrajinu. Hudobné vystúpenia umelcov sa začnú o 14.00 h. „Iniciátorom myšlienky bol náš kamarát Ďuro Baláž z Občianskeho združenia 500, ktorý mi zavolal, či nezahráme s kapelou Smola a Hrušky koncert na podporu Ukrajine,“ uviedol Martin Hlavatý z občianskeho združenia (OZ) AFL projekt.



V priebehu troch dní, vďaka ľudom z radov kultúrnych aktivistov, umelcov a v spolupráci so samosprávou a ďalšími partnermi, naplánovali program, v ktorom sa predstavia známe kapely a hudobníci zo Spišskej Novej Vsi. Na pódiu vystúpia kapely, ako Cliftons, Smola a hrušky, ďalej Timotej Zavacký, Matgrow, Spišský výber, Martin Pižem & Hudobná klubovňa.



„Chceme touto iniciatívou podporiť a vyjadriť solidaritu nášmu susednému štátu a zdieľať dôležité informácie ohľadom zbierky pre utečencov z Ukrajiny, ktorá prebieha v našom meste. Tento nezmyselný vojnový konflikt nám nie je ľahostajný a týka sa nás všetkých viac, ako by si ktokoľvek myslel. Každý z nás môže niečím prispieť a poslať láskyplný odkaz nevinným a nezmyselne trpiacim ľudom, ktorí musia utekať zo svojho domova," upozornil Hlavatý.



Mesto Spišská Nová Ves sa zapája do pomoci pre utečencov z Ukrajiny viacerými aktivitami. Okrem zbierky materiálu i financií, či spomínaného koncertu, poskytuje ubytovanie v mestských hoteloch. Miestni tiež pripravujú humanitárnu pomoc pre partnerské mesto Ťačiv. V mestských priestoroch v Dome služieb na Štefánikovom námestí zriadili aj pracovisko medzinárodného štábu pomoci Ukrajincom a kanceláriu prvého kontaktu pre utečencov.